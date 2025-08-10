صلابت و اتحاد مردم سیستان و بلوچستان الگوی موفق در حوادث گوناگون

خبرگزاری مهر - گروه استانها، یوسف برادران مهر: در هفتهها و ماههای اخیر، مردم ایران شاهد به شهادت رسیدن جمعی از فرماندهان دلاور، مردم بیگناه و دانشمندان هستهای کشور بودند. این شهادتها، که در راستای دفاع از امنیت، پیشرفت و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران رخ داد، بار دیگر یادآور فداکاریهای بیپایان ملت ایران در برابر توطئههای دشمنان است. در همین راستا، مردم سیستان و بلوچستان نیز با تقدیم چند شهید شیعه و سنی در حوادث تروریستی، نشان دادند که در برابر خشونت و تفرقه، اتحاد و همبستگی خود را حفظ میکنند.
مردم شهیدپرور ایران و سیستان و بلوچستان با هوشیاری و اتحاد کامل، پیام خونهای ریختهشده شهدا را به خوبی درک کردهاند. این پیام روشن است: تحت هیچ شرایطی از کشور، رهبر و آرمانهای خود دست نمیکشند. شهدا با فداکاری خود، نه تنها راه را برای نسلهای آینده روشن کردند، بلکه اتحاد و یکپارچگی ملت ایران را بیش از پیش استحکام بخشیدند.
در این برهه حساس، که دشمنان با حیلهها و توطئههای مختلف تلاش میکنند تا وحدت و امنیت کشور را خدشهدار کنند، مردم ایران با الهام از رشادتهای شهدا، با صلابت و استقامت در برابر هرگونه تهدید ایستادهاند. این اتحاد و همبستگی، نه تنها رمز پیروزی در برابر دشمنان است، بلکه تضمینی برای استمرار راه شهدا و تحقق آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.
هوشیاری، وحدت و پیروی از ولایت فقیه پیام واضح شهدای حوادث اخیر است
فرمانده سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: توجه به پیام شهدا از کارهای اولویت دار و مهم برای هر فرد و هر مسئولی در هر گوشه از این خاک است.
سردار احمد شفاهی گفت: پیام شهدای اخیر سیستان و بلوچستان، فرماندهان گرانقدر و دانشمندان و مردمان شهید شده ما در جنگ دفاع مقدس اخیر، این است که ما در میدان مبارزه با دشمن و رشد و ترقی کشور، ایستادهتر از قبل و هوشیارتر از گذشته وظیفه خودمان را انجام دهیم.
وی افزود: قطعاً یکی دیگر از پیامهای مهم شهدای گرانقدر این است که اتحاد و وحدت خودمان را بیشتر کنیم و تلاشمان این باشد که روحیه انقلابی گری را در خود و مردم حفظ کنیم.
سردار شفاهی اظهار داشت: همه ما باید در انجام وظایف خود، بیشتر از قبل اهتمام داشته و مراقبت کنیم و بدانیم که دشمنان قسم خورده ما در کمین هستند. دشمن منتظر است تا ما غفلت کنیم که به همین منظور، توجه به پیام شهدا بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به صورت کلی پیام شهیدان عزیز ما آمادگی، اتحاد و وحدت و پیروی بی چون و چرا از ولی فقیه، بخشی مهم از وظایف امروز ما است.
صلابت نیروهای مسلح و هوشمندی مردم خنثی کننده توطئههای دشمنان است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، بر صلابت و هوشمندی مردم و نیروهای مسلح در خنثیسازی توطئههای دشمنان در حوادث اخیر استان و کشور تأکید کرد.
علیرضا شهرکی اظهار داشت: حادثه تروریستی زاهدان طراحی شده بود تا همزمان با تجاوز رژیم صهیونیستی در استان ما نیز شکل بگیرد، اما با هوشمندی، همراهی مردم و صلابت نیروهای مسلح، این توطئه خنثی شد.
دفاع از قومیت و شعارهای صنفی روش همیشگی و شکست خورده تروریست هاست
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به پیشبینیها از تحرکات دشمنان، گفت: آنها به بهانههای واهی مانند دفاع از قومیت و شعارهای صنفی، دنبال تفرقهافکنی و ایجاد مقبولیت برای خود بودند، اما خواست الهی سیاهی و رسوایی را برایشان رقم زد.
شهرکی تأکید کرد: خون آحاد مردم و نیروهای انتظامی که در حوادث ریخته شد، خباثت رژیم صهیونیستی و گروهکهای تروریستی را به نمایش گذاشت.
وی در پایان با اشاره به صلابت و وحدت مردم، خاطرنشان کرد: مردم ما دیگر پیرو حرفها و حدیثها نیستند، بلکه به واقعیتهای جامعه میپردازند. آنها پای نظام ایستادهاند و نگاه و گوششان به فرمان مقام معظم رهبری است. این صلابت را در ایام جنگ ۱۲ روزه و پس از آن در حادثه تروریستی زاهدان به وضوح مشاهده کردیم.
