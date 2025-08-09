خبرگزاری مهر، گروه استانها: در شرایط خفقان رسانهای و سرکوب شدید اخبار، نقش خبرنگاران در انتقال واقعیات مربوط به غزه و فلسطین اهمیت حیاتی پیدا میکند. زمانی که رسانهها به دلایل سیاسی، نظامی یا امنیتی از انتشار آزادانه اخبار جلوگیری میکنند، خبرنگاران شجاع و متعهد به عنوان پلهای اصلی اطلاعرسانی، عمل میکنند و تلاش میکنند؛ صدای بیصدای مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانند.
یکی از مهمترین کارهای خبرنگاران در چنین شرایطی، شکستن حصار سانسور و محدودیتهای رسانهای است. آنها با وجود تهدیدها و خطرات امنیتی به جمعآوری و انتقال اطلاعات واقعی میپردازند تا جلوی تحریف واقعیتها گرفته شود.
خبرنگاران؛ صدای مقاومت و امید مردم فلسطین
در شرایط امروز مردم فلسطین نیاز است صدای حمایت از این مردم از جای جای ایران و کشورهای اسلامی شنیده شود که در استان سیستان و بلوچستان همچون دیگر نقاط کشور، این خبرنگاران هستند که صدای مردم، علمای شیعه و سنی و مسئولان در حمایت از غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی اند. آنها صدای مقاومت و امید را حفظ میکنند و از طریق روایتگری، احساس همدلی و حمایت را برمیانگیزند؛ این امر به حفظ روحیه مردم فلسطین و همچنین حمایتهای جهانی کمک میکند.
خبرنگاران در شرایط خفقان رسانهای نه تنها انتقال دهنده اخبار بلکه حافظان حقیقت و عدالت هستند. تلاشهای آنها باعث میشود که بحران فلسطین فراموش نشود و صدای مظلومیت مردم غزه و فلسطین همچنان شنیده شود، بدون نقش مؤثر خبرنگاران، مبارزه برای حقوق فلسطینیان به مراتب دشوارتر میشد.
نقش کلیدی خبرنگاران در انعکاس جنایات رژیم صهیونیستی
مدیر حوزههای علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: جنایات رژیم صهیونیستی که با حمایت آشکار و پشتپرده قدرتهای استکباری انجام میشود، نقض آشکار حقوق بشر و وجدان بشری است. خبرنگاران در انعکاس این جنایات در عالم نقش بسیار کلیدی دارند و همچنین وظیفه ما این است که به عنوان مسلمانان، در برابر این ظلم فجیع و بیرحمانه بایستیم.
حجت الاسلام مرتضی عرب خالص ادامه داد: آیات قرآن کریم، به ویژه آیه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین به صراحت نشان میدهد که دفاع از مستضعفان، از اصول ایمان است و ما نمیتوانیم نسبت به این مسئله بیتفاوت باشیم. حمایت از مردم غزه و دفاع از آنان، یک امر واجب شرعی و انسانی است که نباید هیچگاه آن را نادیده گرفت.
ایشان یکی از مهمترین راهکارهای عملی مقابله با رژیم صهیونیستی را تحریم کالاهای اسرائیلی دانست و بیان کرد: رژیم اشغالگر صهیونیستی با درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات خود، بخشی از هزینه تسلیحات جنگی و حملات نظامی را تأمین میکند که بهطور مستقیم جان زنان و کودکان بیگناه را تهدید میکند. هر ریال یا دلاری که به جیب این رژیم میرود، تقویتکننده ماشین کشتار آن است. بنابراین تحریم کالاهای اسرائیلی، یک راهبرد قدرتمند و مؤثر در مبارزه با این ظلم است.
مسیر حمایت از فلسطین، مسیر عزت و رستگاری است
مدیر حوزههای علمیه خواهران استان خاطرنشان کرد: حمایت از مردم غزه نباید فقط به اقدامات نمادین یا کمکهای مالی محدود شود بلکه باید در سبک زندگی روزمره مردم جهان نیز نمود پیدا کند، انتخاب آگاهانه محصولات مصرفی، خود یک گام بزرگ در مسیر مقاومت است.
وی همچنین اشاره کرد که این حمایت صرفاً یک مسئله سیاسی نیست بلکه یک تکلیف اخلاقی و دینی است و گفت: پیروزی مردم غزه، تحقق وعده الهی است.
حجت الاسلام عرب خالص افزود: امروز یاری خداوند، یعنی ایستادن در کنار مستضعفان و مظلومانی است که تحت فشار و ظلم شدید قرار دارند.
وی گفت: ایمان و استقامت مردم غزه، باعث خواهد شد تا بر ظلم غلبه کنند و این پیروزی، نه فقط متعلق به ملت فلسطین، بلکه متعلق به تمام بشریت و آزادگان جهان خواهد بود.
مدیر حوزههای علمیه خواهران استان در پایان خاطرنشان کرد: مسیر حمایت از فلسطین، مسیری است که به عزت و رستگاری میانجامد و هر کس در آن ثابت قدم باشد، بیتردید در نهایت پیروز خواهد بود.
خبرنگاران واقعیات را به گوش مردم میرسانند؛ دشمن از بیان حقیقت واهمه دارد
امام جمعه ساربوک قصرقند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز خبرنگار را به همه خبرنگاران ایران تبریک عرض میکنم و تلاشها و زحمات آنان را ارج مینهم؛ خبرنگاران حقیقت را به گوش مردم میرسانند. دشمنان اسلام، بهویژه رژیم صهیونیستی و جهان کفر، بالاخص آمریکا، از آگاهی مردم نسبت به تجاوزها و جنایاتی که مرتکب میشوند، بهشدت واهمه دارند.
مولوی فضل الله رئیسی افزود: رژیم صهیونیستی امروز یک نسلکشی آشکار را علیه مردم مظلوم غزه به راه انداخته است؛ جنایتی که نهتنها برای فلسطین، بلکه برای کل جهان اسلام خطرناک و تهدیدآمیز است. تحریمهای این رژیم ابزار فشار و ظلم دیگری است که از سوی صهیونیستها و آمریکا، بهخصوص جریانهای یهودی افراطی، علیه کشورهای اسلامی به ویژه فلسطین به کار گرفته میشود. آنان نمیتوانند پیشرفت و عزت مسلمانان را تحمل کنند.
وی ادامه داد: بنابراین بر همه مسلمانان جهان، بهویژه کشورهای اسلامی، واجب است که با اتحاد و همبستگی، در برابر این جنایات قد علم کنند. باید نشان دهیم که از مردم غزه، از آرمانهای اسلامی و پیامبر اسلام (ص) دفاع میکنیم.
سکوت کشورهای اسلامی در قبال غزه مرگی خاموش برای جهان اسلام است
امام جمعه ساربوک قصرقند بیان کرد: سکوت کشورهای اسلامی در این شرایط، بهمثابه مرگی خاموش برای امت اسلامی است؛ مرگی که زیر خاکستر پنهان شده و دیر یا زود شعلهور میشود.
ایشان افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که سران کشورهای اسلامی و ملتها، بدون هیچگونه بهانه یا کوتاهی، در برابر این صهیونیسم جهانخوار و سیاستهای ضد انسانی آن بایستند. ما این نسلکشی، کودککشی و کشتار زنان و مردان بیدفاع غزه را شدیداً محکوم میکنیم. طرح و هدف آشکار رژیم صهیونیستی، کوچاندن اجباری مسلمانان از سرزمینشان و خالیکردن غزه از ساکنان بومی است.
مولوی رئیسی در پایان گفت: امیدواریم با وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم، این توطئهها ناکام بماند و وعده الهی در نصرت مظلومان محقق شود.
نظر شما