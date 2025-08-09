به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها از ارکان چهارگانه مردم‌سالاری هستند و هر میزان توجه و حمایت از آنان، به همان میزان موجب ارتقا و توسعه کشور خواهد شد.

وی افزود: خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان‌اند و دولت و مجلس باید برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنان اهتمام جدی داشته باشند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت عقلانیت، دقت و هوشمندی در فعالیت رسانه‌ای بیان کرد: «آشوب خبری» خطری بزرگ برای جامعه است و باید از انتشار مطالبی که ذهن مردم را مشوش می‌کند پرهیز شود، خبر باید سازنده باشد و به بهبود شرایط کشور و زندگی مردم کمک کند.

حاجی‌بابایی در ادامه با بیان اینکه سال ۱۴۰۴ در همدان سال مسکن نام گرفته است، افزود: طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بخش قابل‌توجهی از گره‌های پروژه‌های مسکن در استان باز شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پروژه ۶۹۰ واحدی، مسکن کوی پرواز و شهرک فرهنگیان سه طرح اصلی در این حوزه‌اند که برای تکمیل نیازمند حمایت‌های مالی دولت و مجلس هستند.

به گفته وی، با پیگیری‌ها و تخصیص منابع، مقرر شده در شهریورماه سال جاری کلید واحدهای پروژه ۶۹۰ واحدی به متقاضیان تحویل شود.

کمبود نقدینگی از مشکلات اصلی پروژه‌های مسکن همدان است

نماینده مردم همدان با تشریح جزئیات راهکارهای تکمیل پروژه‌ها گفت: یکی از مشکلات اصلی این طرح‌ها کمبود نقدینگی است و برای رفع آن نیاز به تزریق اعتبار مستقیم دولت وجود دارد، در همین رابطه، مذاکراتی با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دیگر دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

حاجی‌بابایی با اشاره به پروژه‌های کوی پرواز و شهرک فرهنگیان بیان کرد: استفاده از الگوی «واگذاری زمین رایگان» به پیمانکاران و فروش بخشی از واحدها در بازار آزاد، به‌عنوان مدلی موفق در نیروهای مسلح تجربه شده و قابل تعمیم به سایر بخش‌ها نیز هست. با این مدل، بخشی از واحدها آزاد فروخته شده و منابع حاصل صرف تکمیل واحدهای متقاضیان کم‌درآمد می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای رفع مشکل مسکن در همدان جلسه شورای راهبردی تشکیل و سه تا پنج قانون ضروری جهت تصویب در مجلس و حدود دوازده آئین‌نامه برای تصویب در دولت شناسایی شده است. بر اساس این مدل، مالکان زمین در حاشیه شهر می‌توانند درصدی از اراضی خود را برای ساخت‌وساز به دولت واگذار کنند و در مقابل بخشی را خود یا پیمانکاران آزادانه بسازند و بفروشند؛ این روش، سرعت ساخت را بالا برده و خانه‌دار شدن اقشار هدف را تسهیل می‌کند.

وی افزود: در همدان ده‌ها هزار واحد مسکونی در دست ساخت است که شامل پروژه‌های بنیاد مسکن، بخش خصوصی، نیروهای مسلح و نیز ساخت‌وسازهای مستقیم مردم می‌شود.

حاجی‌بابایی یادآور شد: با ادامه این روند، هدف ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در استان طی یکی دو سال آینده تحقق خواهد یافت و بازار مسکن به تعادل می‌رسد.

نایب رئیس مجلس همچنین از پیگیری موضوعات مرتبط با بانک‌ها، وام‌های مسکن و مسائل صنفی خبرنگاران خبر داد و گفت: بانک‌ها بر اساس عملکردشان رتبه‌بندی شده‌اند و جلسات مستمری با استاندار و مسئولان ذی‌ربط برای بهبود روند پرداخت تسهیلات در حال برگزاری است.

وی تأکید کرد که حمایت از کارگران و تخصیص زمین یا تسهیلات برای ساخت مسکن کارگری نیز از برنامه‌های جدی در دست پیگیری است.