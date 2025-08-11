به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی و ساماندهی پروژه‌های عمرانی همدان اظهار کرد: انبار ضایعات جاده روستای انصارالامام به‌دلیل آسیب به روستاهای اطراف و نارضایتی مردم، به شهرک ضایعاتی در مکان مناسب و با ملاحظات زیست‌محیطی منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به احداث شهرک مسکونی سپهبد شهید شادمانی در زمینی به وسعت ۳۲۰ هکتار در مجاورت شهرک شهید بهشتی افزود: این شهرک با ۴۰ هزار واحد مسکونی و ۱۰ هزار قطعه زمین، بخش مهمی از کمبود مسکن شهر همدان را جبران می‌کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأمین زمین برای ۵۰ هکتار موردنیاز دانشگاه صنعتی، تعیین مکان بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی، و تخصیص زمین مناسب به دانشگاه فرهنگیان از دیگر اقدامات مهم در حوزه آموزش و بهداشت است.

وی عنوان کرد: مجموعه ورزشی غرب کشور نیز برای میزبانی رویدادهای بزرگ اسلامی توسعه خواهد یافت و زمین چمن و فضاهای جدید ورزشی آن با همکاری شهرداری و مالکان تثبیت می‌شود.

حاجی‌بابایی درباره رینگ سوم شهر اضافه کرد: این مسیر ۱۸ کیلومتری با هدف کاهش ترافیک مرکز، مسیر ورودی و خروجی شهر را استاندارد کرده و ارزش اقتصادی شهرک‌های مدنی، فرهنگیان و ولیعصر را افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به احداث حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی و برنامه ساخت ۵۰ هزار واحد دیگر گفت: با این روند، ظرفیت ساخت‌وساز به ۶۰ هزار واحد می‌رسد و نیاز مسکن استان تا حد زیادی تأمین خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژه تراموای همدان به‌عنوان طرحی کلیدی در حمل‌ونقل شهری نام برد و اظهار داشت: این سیستم با امکان جابه‌جایی ۵۰۰ مسافر در هر قطار، مسیرهای کرمانشاه تا پلیس‌راه و تهران تا پلیس‌راه را بدون تخریب ساختمان‌ها و در باند میانی بلوارها طی می‌کند.