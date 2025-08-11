  1. استانها
  2. همدان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

شهرک ۴۰ هزار واحدی شهید شادمانی همدان کلید می‌خورد

شهرک ۴۰ هزار واحدی شهید شادمانی همدان کلید می‌خورد

همدان- نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ابر پروژه شهرک ۴۰ هزار واحدی شهید شادمانی در زمینی ۳۲۰ هکتاری بخش بزرگی از نیاز مسکن همدان را پاسخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی بعدازظهر دوشنبه در نشست بررسی و ساماندهی پروژه‌های عمرانی همدان اظهار کرد: انبار ضایعات جاده روستای انصارالامام به‌دلیل آسیب به روستاهای اطراف و نارضایتی مردم، به شهرک ضایعاتی در مکان مناسب و با ملاحظات زیست‌محیطی منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به احداث شهرک مسکونی سپهبد شهید شادمانی در زمینی به وسعت ۳۲۰ هکتار در مجاورت شهرک شهید بهشتی افزود: این شهرک با ۴۰ هزار واحد مسکونی و ۱۰ هزار قطعه زمین، بخش مهمی از کمبود مسکن شهر همدان را جبران می‌کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأمین زمین برای ۵۰ هکتار موردنیاز دانشگاه صنعتی، تعیین مکان بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی، و تخصیص زمین مناسب به دانشگاه فرهنگیان از دیگر اقدامات مهم در حوزه آموزش و بهداشت است.

وی عنوان کرد: مجموعه ورزشی غرب کشور نیز برای میزبانی رویدادهای بزرگ اسلامی توسعه خواهد یافت و زمین چمن و فضاهای جدید ورزشی آن با همکاری شهرداری و مالکان تثبیت می‌شود.

حاجی‌بابایی درباره رینگ سوم شهر اضافه کرد: این مسیر ۱۸ کیلومتری با هدف کاهش ترافیک مرکز، مسیر ورودی و خروجی شهر را استاندارد کرده و ارزش اقتصادی شهرک‌های مدنی، فرهنگیان و ولیعصر را افزایش می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به احداث حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی و برنامه ساخت ۵۰ هزار واحد دیگر گفت: با این روند، ظرفیت ساخت‌وساز به ۶۰ هزار واحد می‌رسد و نیاز مسکن استان تا حد زیادی تأمین خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از پروژه تراموای همدان به‌عنوان طرحی کلیدی در حمل‌ونقل شهری نام برد و اظهار داشت: این سیستم با امکان جابه‌جایی ۵۰۰ مسافر در هر قطار، مسیرهای کرمانشاه تا پلیس‌راه و تهران تا پلیس‌راه را بدون تخریب ساختمان‌ها و در باند میانی بلوارها طی می‌کند.

کد خبر 6557634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها