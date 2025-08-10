پیام تسلیت رئیس سازمان اوقاف در پی درگذشت استاد فرشچیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت و تاکید کرد: نام استاد فرشچیان با آثار بی‌بدیل مذهبی‌اش جاودانه شد. در متن این پیام آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

استاد محمود فرشچیان هنرمند و اسطوره‌ای بزرگ و بی‌نظیری است که معاصرت با ایشان افتخار همه ما ایرانیان بود.

هنر نگارگری این استاد بزرگ ریشه‌ای عمیق در فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی این سرزمین کهن داشت. تابلوی عصر عاشورای ایشان محبوب‌ترین و تاثیرگذارترین نقاشی خلق شده توسط یک هنرمند در تاریخ ایران زمین بوده است طوری که جز به جز این تابلوی خارق العاده در اذهان ایرانیان مسلمان ثبت و ضبط شده است. نام این هنرمند بزرگ با آثار سترگ مذهبی‌شان تا ابد جاودانه است.

فقدان این استاد یگانه را به دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، جامعه هنرمندان و بازماندگان محترم ایشان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند علو درجات را برای این هنرمند بی بدیل مسئلت دارم.