پیام تسلیت دانشگاه تهران در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان پیام تسلیتی به شرح زیر صادر کرد:

همه به سوی خدا بازمی‌گردیم

ضایعه درگذشت استاد بزرگ و بی‌بدیل هنر نگارگری ایرانی و اسلامی، زنده یاد استاد محمود فرشچیان، را به جامعه‌ فرهیخته‌ هنری، دانشگاهیان عزیز و دانشجویان و علاقمندان ایشان و همه شیفتگان هنر ناب ایرانی و اسلامی تسلیت عرض می‌نمائیم.

استاد فرشچیان، چهره‌ای کم‌نظیر و ماندگار در عرصه‌ی هنرهای تجسمی بودند که با خلق آثاری بی‌بدیل و تکرارناشدنی، گنجینه‌ای گران‌بها از فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی را برای ایرانیان و جهانیان به یادگار گذاشتند و با مهارت استثنایی و نبوغ هنری خاص خود، که از سرچشمه‌های معنوی و الهی منبعث بود، نه‌تنها هنر اصیل نگارگری ایرانی را احیا کردند، بلکه با خلق شاهکارهایی جاودان، که اوج آن را می‌توان در طراحی ضریح حضرت امام‌رضا (ع) و تابلوی فاخر و ماندگار عصر عاشورا دید، شکوهمندی هنر معنوی و ملی ایرانیان را در قالب شاهکارهای یگانه هنری در چشم جهانیان بازنمودند.

دانشگاه تهران، نماد آموزش عالی ایران، که مدتی افتخار میزبانی این هنرمند بزرگ را در کسوت ارجمند استادی داشته است، ضایعه‌ی درگذشت جبران‌ناپذیر ایشان را به خانواده گرانقدر استاد و همه دانشجویان، هنرجویان، استادان و علاقه‌مندان و بهره‌مندان از محضر هنری و معنوی وی تسلیت می‌گوید و برای روح بزرگ آن هنری‌مرد یگانه، رحمت و غفران الهی از خداوند طلب می‌نماید.

روحش در مینوی جاویدان الهی، شاد و آرام باد.