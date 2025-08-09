دیدار مهم «ویتکاف» با نخست وزیر قطر در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در منطقه امروز شنبه در اسپانیا قرار است با نخست وزیر قطر با هدف ادعایی گفتگو در مورد پایان دادن به درگیری‌ها در غزه دیدار و رایزنی کند.

بر اساس اعلام این رسانه، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در منطقه تا ساعاتی دیگر در اسپانیا با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار می‌کند تا طرفین درباره برنامه‌های ادعایی موجود در خصوص پایان جنگ در نوار غزه گفتگو کنند.

به گزارش آکسیوس، دیدار امروز در ایبیزا واقع در اسپانیا انجام خواهد شد.

آکسیوس ادعا کرد: این دیدار مهم است زیرا ارائه یک پیشنهاد جدید به منظور دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک جامع که به جنگ پایان دهد، می‌تواند برنامه (رژیم) اسرائیل برای حمله جدید به غزه را به تأخیر بیندازد.

همچنین؛ یک منبع آگاه از مذاکرات به آکسیوس گفت که قطر و ایالات متحده در حال تدوین پیشنهادی برای یک توافق جامع هستند که ظرف ۲ هفته آینده به طرفین ارائه خواهد شد.