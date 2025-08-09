اشغال غزه طرح جدید شکست قدیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی، سخنگوی سابق وزارت خارجه طی یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: طرح اشغال کامل نوار غزه درحالی شب گذشته توسط کابینه رژیم اسرائیل به تصویب رسید که این رژیم با گذشت بیش از ۶۰۰ روز از حمله نظامی گسترده هوایی و سپس زمینی خود به غزه و اجرای طراحی‌های مختلف عملیات نظامی، نتوانست به اهداف اعلام‌شده در شروع عملیات که همانا آزادی اسرای خود، کشف تونل‌ها و نابودی تسلیحات و تشکیلات حماس بود دست یابد، مضافاً این‌که هنوز مقاومت مسلحانه در نوار غزه توسط حماس و نیروهای مقاومت ادامه دارد و اتفاقاً تلفات نظامی ارتش صهیونیستی روزبه‌روز بیشتر و دردناک‌تر می‌شود.

فلذا مهم است بدانیم که طرح جدید کابینه صهیونیستی که اتفاقاً در سایه اختلافات شدید بین نتانیاهو و رئیس ستاد ارتش اسرائیل و پس از ساعت‌ها بحث و جدل در کابینه تصویب شد، نه از موضع اقتدار و ابتکار عمل بلکه در موضع ضعف و انفعال تصویب شده است. منابع رسانه‌ای اسرائیلی، اهداف طرح جدید را شامل خلع سلاح حماس، بازگرداندن همه اسرا، غیرنظامی‌سازی و کنترل امنیتی بر نوار غزه و ایجاد یک حکومت جایگزین که نه از حماس باشد و نه از تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده‌اند. من تفاوت خاصی در اهداف اعلامی طرح جدید با آنچه رژیم اسرائیل در حدود ۶۰۰ روز گذشته دنبال آن بود، نمی‌بینم. فلذا معتقدم رژیم اسرائیل به‌دنبال خرید زمان و تجدید تاکتیک‌های نظامی برای دستیابی به اهدافی است که از ابتدا در خصوص نوار غزه، حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی هدف‌گذاری کرده بود.

منطبق با آنچه منابع رسانه‌ای رژیم اسرائیل از مراحل اجرای طرح مصوب جدید کابینه این رژیم اعلام کرده‌اند، می‌توان گفت زمینه‌سازی برای اجرای همان طرح قبلی کوچاندن اجباری ساکنان نوار غزه در یک برنامه عملیاتی جدید نظامی و به‌صورت گام به گام، هدف غایی رژیم اسرائیل است، اقدامی که تحت حمایت کامل آمریکا و با چراغ سبز دولت ترامپ قرار است انجام شود. بی‌شک این اقدام ناقض حقوق و مقر و قوانین مقررات آمره بین‌المللی، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و نیز قطعنامه‌های سابق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر ارتش رژیم صهیونیستی توان اشغال کامل غزه را داشت، تاکنون این کار را انجام می‌داد. به‌نظر من ارتش اسرائیل امکان پیروزی نظامی بر نوار غزه و بر نیروهای مقاومت را ندارد.

بزرگ‌ترین خطر طرح نظامی جدید رژیم صهیونیستی در خصوص نوار غزه، تداوم و تشدید کشتار شهروندان غیرنظامی و ساکنان مظلوم نوار است. رژیم اسرائیل به‌دنبال آن است که با تداوم روند تنبیه جمعی و نسل‌کشی ساکنان غزه، آنان را وادار به ترک دسته‌جمعی سرزمین‌شان کند. در شرایط دردناکی که ساکنان غزه به‌ویژه کودکان و زنان و سالمندان در نتیجه بیش از پنج ماه محاصره کامل غزه و ممانعت از ورود غذا و آب و دارو به‌سر می‌برند، بی‌شک این عملیات جدید تکمیل روند کشتار جمعی و نسل‌کشی فلسطینیان ساکن غزه است. البته رژیم اسرائیل با انتشار برخی جزئیات نمادین این طرح ازجمله ادعای اجازه ارسال کمک‌های انسانی به جنوب نوار غزه به‌منظور انتقال ساکنان شمال به جنوب نوار غزه، در پی آن است که از انتقادات بین‌المللی نسبت به نحوه اجرای این طرح بکاهد اما جنایات جنگی حدوداً دو ساله اخیر صهیونیست‌ها در نوار غزه، ثابت می‌کند که این رژیم ارزشی برای قوانین و مقررات بین‌المللی، حقوق‌بشر و موازین انسانی و اخلاقی قائل نیست. این موضوع مسئولیت نهادهای بین‌المللی و اعضای جامعه بین‌المللی به‌ویژه کشورهای اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و ساکنان تحت محاصره غزه را بیشتر می‌کند. با توجه به پیشنهاد جدید دولت جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات و تماس‌های دکتر عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در خصوص برگزاری جلسه فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در خصوص وضعیت نوار غزه، امیدوارم با برگزاری این نشست، شاهد یک اقدام عملی دسته‌جمعی و مؤثر از سوی جهان اسلام در قبال نسل‌کشی جاری در غزه و پایان دادن به این فاجعه دردناک قرن باشیم.