به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه اینترنتی القدس العربی، علیاء احمد بن سیف آل ثانی، نماینده قطر در سازمان ملل روز پنج شنبه طی نطقی در نشست گروه عربی با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، برای پرداختن به اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری، بر موضع کشورش در حمایت از حقوق فلسطینیان تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، گروه عربی مخالفت شدید خود را با تصمیم طبقهبندی اراضی تحت عنوان «اراضی دولتی» و پیشبرد گسترده ثبت و تسویه مالکیت اراضی اعلام کرد و این اقدام را تحولی خطرناک توصیف کرد که هدف از آن، تسریع فعالیتهای شهرکسازی غیرقانونی و تحمیل حاکمیت رژیم اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی فلسطین است.
نماینده قطر طی سخنانی در این باره تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار قوانین بینالمللی است و فرصتهای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار را تضعیف میکند.
نماینده قطر در کنار نمایندگان دیگر کشورهای عربی در این اقدام دیپلماتیک شرکت کرد تا پرونده نقض حقوق در کرانه باختری را با جدیت در دستور کار سازمان ملل نگه دارد و فشار بینالمللی را برای توقف سیاستهایی که واقعیت را در منطقه تغییر میدهند، افزایش دهد.
گروه عربی در سازمان ملل تاکید کرد که تصمیم رژیم اسرائیل مستقیماً حقوق مردم فلسطین در سرزمین خود را تحت تاثیر قرار میدهد و چالش جدی برای نظام حقوقی بینالمللی است، به ویژه با توجه به اینکه شهرکسازیها و اقداماتی که شکاف جغرافیایی را عمیقتر کرده و حرکت فلسطینیان را محدود میکند، تشدید شده است.
گروه عربی همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرد و گامهای روشن و قاطعی برای توقف این نقضها، تضمین احترام به قوانین بینالمللی و حفظ حقوق غیرقابل انکار مردم فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت، پایان اشغال و تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرزهای 4 ژوئن 1967 با پایتختی قدس شرقی، بردارد.
مشارکت قطر نشاندهنده ادامه رویکرد دیپلماتیک این کشور بر اساس حمایت از مسائل عادلانه و تقویت همکاریهای چندجانبه در سازمان ملل به ویژه در مورد مسئله فلسطین است که جایگاه محوری در سیاست خارجی این کشور دارد.
این نشست با تاکید بر ادامه حرکت عربی در راهروهای سازمان ملل و در مجامع مختلف بینالمللی به پایان رسید، و هدف خود را تقویت هماهنگی بینالمللی برای توقف اقدامات رژیم اسرائیل در کرانه باختری و پیشبرد مسیری سیاسی اعلام کرد که به صلحی عادلانه منجر شود و حقوق مشروع مردم فلسطین را تضمین کرده و امنیت و ثبات در منطقه را تقویت کند.
