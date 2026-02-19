به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویهرا در نشست خبری قبل از بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: دوباره یک بازی مهم دیگر داریم که این بار در خانه ولی متاسفانه بدون تماشاگر است. از این جهت خوب است که در تهران بازی داریم چون اینجا راحت تر بازی می کنیم تا نتیجه خوب بگیریم. بازی فردا خیلی مهم است.
وی افزود: می دانیم بعد از نتایج خوبی که در چند دیدار اخیر کسب نکردیم هفته سختی را به دلیل حاشیه ها و امتیازات از دست رفته داشتیم که میتواند شرایط تیم را تحت تاثیر خود قرار بدهد.
وی افزود: قبل از اینکه بخواهم راجع به بازی فردا حرف بزنم، میخواهم با هواداران پرسپولیس صحبت کنم. تنها دلیلمان که هر روز کار میکنیم، میجنگیم و برای کسب نتیجه تلاش میکنیم، خوشحال کردن هواداران است. فقط میخواهم بدانند که وقتی نتیجه نمیگیریم، ناراحتی و اعصاب خردی ما، به اندازه هواداران و حتی بیشتر از آنهاست. به جز حاشیهها و مواردی که بیرون از تیم و بیرون از زمین رخ میدهد که میتواند تمرکز تیم را بگیرد، میخواهم به آنها بگویم که با افتخار در اینجا به عنوان نماینده پرسپولیس هستیم و تمام تلاشمان را برای رسیدن به هدفهایی که داریم و همچنین خوشحال کردن هواداران انجام میدهیم. هم کادر فنی و هم بازیکنان، تمام تلاش خود را میکنند که به نتیجهای که میخواهیم برسیم و مطمئن باشند که در این زمینه کمکاری نمیکنیم.
اوسمار اظهار داشت: نمیتوانیم قبول کنیم کسی بخواهد فکر کند که کمکاری میکنیم و در کارمان تمرکز لازم را نداریم. نمیخواهم که هواداران این فکرها را کنند. بازیکنانی که اینجا هستند، نماینده همه هواداران به شمار میروند. ما اینجاییم که آنها را خوشحال کنیم. میدانیم انتظارات بالاست، اما همه تلاش خود را میکنیم که به نتیجه مورد نظر هواداران برسیم.
او در ادامه تاکید کرد: طرفداران مطمئن باشند برای نتیجه دلخواه همه کار می کنیم تا آنها را خوشحال کنیم.
سرمربی سرخپوشان درباره جنگ در بالای جدول لیگ برتر تصریح کرد:در لیگهای قبلی دو تیم بودند که خودشان را از بقیه جدا میکردند و همه میدانستند که همان دو تیم قرار است برای قهرمانی رقابت کنند، اما در این فصل پنج تیم با امتیازات نزدیک به هم با یکدیگر فاصله دارند و این همان سختی و عجیب بودن این لیگ است. دو بازی آخر بین ما و هدفی که برای رسیدن به صدر جدول داشتیم، فاصله انداخت، اما هنوز فرصت داریم تا به هدفی که هواداران، بازیکنان و کادر فنی دارند، برسیم.
اوسمار یادآور شد: شانس حضور در بالای جدول شاید همیشه به ما رو نکند، به همین دلیل باید در مسابقات بعدی نتیجه دلخواه را کسب کنیم و در رقابت با حریفان باشیم و در نهایت به هدفمان برسیم.
اوسمار درباره انتظار گلزنی از مهاجمان این تیم گفت: اینها را می دانیم. همه این موارد به انتظارات بازمیگردد. در زندگی هرچه انتظارات بیشتر باشد و برآورده نشود، ناراحتی بیشتر می شود پیدا میکند. دو فصل، مدت زیادی است که آن چیزی که ساخته شده بود، از بین برود و حالا بخواهد که همان شرایط قبلی شکل بگیرد.
سرمربی پرسپولیس درباره انتقادات خاطرنشان کرد: درست است که شاید ما کیفیت دو فصل قبل را نداریم، اما همیشه به دنبال این هستیم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. در نیم فصل دوم فقط مقابل فولاد بود که موقعیت کمتری داشتیم، اما در سایر دیدارها موقعیت ایجاد کردیم، بیشتر در زمین حریف بودیم و شانس گل هم داشتیم. این برای اولین بار است که از زمان بازگشت من به پرسپولیس، همه بازیکنان هجومی را در اختیار داریم و این به ما اطمنان و اعتماد به نفس بیشتری میدهد تا برای رسیدن به هدفمان بجنگیم. امیدوارم فردا با بازگشت این نفرات در کار تهاجمی عملکرد بهتری داشته باشیم. این عملکرد بهتر و به نتیجه رسیدن باعث میشود که روی روال قرار بگیریم.
اوسمار با یادآوری دیدار دو فصل قبل با استقلال خوزستان و برد 4 بر 3 پقابل حریف خوزستانی تصریح کرد: یادآوری اتفاقات خوبی، خیلی خوب است. یک بازی خوب و بازگشت خوبی بود، اما این برد بیشتر از بازیکنان، برای هواداران است. هواداران پرسپولیس یکی از هیجان انگیزترین هوادارانی هستند که در استادیومها دیدهام. این ارتباطی که هواداران با بازیکنان و کادر فنی دارند، انرژی خالص است و این به ما کمک میکند که هر روز به کارمان ادامه بدهیم. همیشه از هواداران می خواهم که ما را رها و فراموش نکنند، چون ما به خاطر آنها در اینجا هستیم و به خاطر آنها هر روز بیشتر از روز قبل میجنگیم.
