۳ کشته در حمله نیروهای واکنش سریع به کاروان امدادرسانی در کردفان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، شبکه پزشکان سودان که یک نهاد غیردولتی است، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کامیون‌های امداد بشردوستانه در منطقه کرتالا در ایالت کردفان جنوبی توسط پهپادهای وابسته به نیروهای واکنش سریع و شاخه (عبدالعزیز) الحلو از جنبش مردمی (متحد با آنها) منهدم شدند.

بیانیه شبکه پزشکان سودان افزود: این حمله به کشته شدن ۳ نفر از امدادگران در حین انجام وظیفه و زخمی شدن ۴ نفر دیگر منجر شد، بدون اینکه مشخص شود این کاروان امدادی محلی بوده یا بین‌المللی.

شبکه پزشکان سودان ادامه داد که کامیون‌های حامل مواد غذایی و کمک‌های بشردوستانه پس از رفع محاصره شهرهای کادقلی و الدلنج (در کردفان جنوبی) در راه این شهرها بودند تا کمک‌های فوری را به غیرنظامیان متاثر از محاصره ارائه دهند.

طی سه هفته گذشته، ارتش سودان توانست محاصره الدلنج و کادقلی را که بیش از دو سال توسط نیروهای واکنش سریع و جنبش مردمی (شاخه شمال) ادامه داشت، بشکند.

این نهاد پزشکی حمله عمدی به کاروان‌های بشردوستانه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه و تمام قوانینی دانست که تعرض به کارکنان بشردوستانه را جرم می‌داند.

شبکه پزشکان سودان از جامعه جهانی خواست تا فشارهای فوری و موثری را بر فرماندهان نیروهای واکنش سریع اعمال کند تا از کاروان‌های امدادی و کارکنان آنها محافظت شود، گذرگاه‌های بشردوستانه امن و پایدار باز شود و مسئولان حمله به کمک‌ها پاسخگو باشند.

تاکنون نیروهای واکنش سریع هیچ اظهارنظری در این رابطه نداشته اند، درحالیکه مقامات سودانی و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، نیروهای واکنش سریع را به هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی متهم می‌کنند.

پیش از این در روز پنجشنبه، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای «تحریم‌هایی را علیه ۳ نفر از اعضای نیروهای واکنش سریع که افراد آنها مرتکب جنایات نسل‌کشی و نقض فاحش حقوق بشر در سودان شده‌اند»، اعلام کرد.

حدود دو هفته پیش، وزارت امور خارجه سودان در بیانیه‌ای، نیروهای واکنش سریع را به اجرای حمله پهپادی به کاروان کمک‌های بشردوستانه برنامه جهانی غذا در ایالت کردفان شمالی متهم کرد که تلفاتی را دربرداشت و به تخریب مواد امدادی منجر شد.

از اکتبر ۲۰۲۵، ایالت منطقه کردفان (شمال، غرب و جنوب) صحنه درگیری‌های شدید بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع بوده‌اند.

از آوریل ۲۰۲۳، نیروهای واکنش سریع به دلیل اختلاف بر سر ادغام آنها در نهاد نظامی، با ارتش می‌جنگند که این وضعیت به بروز قحطی در یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه جهان، کشته شدن ده‌ها هزار سودانی و آواره شدن حدود ۱۳ میلیون نفر منجر شده است.