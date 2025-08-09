«آرایش حقوقی جدی» دولت برای غرامت از متجاوزان آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امین‌حسین رحیمی عصر شنبه در جلسه شورای اداری تربت‌جام که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به دستور مقام معظم رهبری، از آغاز یک «آرایش حقوقی جدی» توسط دولت برای پیگیری قضائی جنایات اخیر دشمن خبر داد.

وزیر دادگستری هدف از این اقدام را مطالبه غرامت و خسارات از متجاوزان و احقاق حقوق ملت ایران دانست.

وی با انتقاد از کوتاهی‌های گذشته در پیگیری حقوقی جنایات دشمنان، تأکید کرد: ما باید بعد از این جنایات یقه این‌ها را از جهت پیگیری حقوقی و قضائی رها نمی‌کردیم.

رحیمی با اشاره به نقض آشکار قواعد بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، افزود: بیش از ۱۲۰ کشور دنیا این جنایات را محکوم کرده‌اند و ما اسناد معتبری داریم که نشان می‌دهد آنها مرتکب تجاوز شده‌اند.

وزیر دادگستری همچنین به عدم رعایت قواعد جنگی توسط دشمن اشاره کرد و گفت: حتی نظامیان و غیرنظامیان بی‌گناه نیز مورد حملات قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر تقسیم کار میان نهادهای مختلف داخلی، از پیگیری این پرونده‌ها در مجامع بین‌المللی و داخلی خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت «تحمیل غرامت و خسارات» به عاملان این جنایات دانست.