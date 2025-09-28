به گزارش خبرنگار مهر، عصر یک‌شنبه آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی تربت‌جام با حضور مسئولان قضایی استان، فرماندار، ائمه جمعه تشیع و تسنن، فرماندهان نظامی و انتظامی، معتمدین و صالحین قضایی در تالار وحدت این شهرستان برگزار شد.

نقش اخلاق پیامبر (ص) در تأسیس حاکمیت اسلامی

حجت الاسلام مهدی بصیری، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در این مراسم افزود: کنش و واکنش‌های انسان‌ها سه منشأ اصلی دارد: وراثت، محیط زندگی و اراده فردی. در این میان، محیط نقش چشمگیری در تربیت و رفتار جامعه، از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا بانوان و آقایان، ایفا می‌کند.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی در تبیین اهمیت محیط‌سازی، به سیره نبی مکرم اسلام (ص) اشاره کرد و گفت: سؤال اینجاست که آیا نبوغ فکری، قدرت نظامی یا مدیریت عالی پیامبر (ص) توانست جامعه اسلامی را بنیان بگذارد؟ پاسخ تقریباً منفی است، زیرا افرادی با نبوغ و قدرت بالاتر نیز در جهان حضور داشتند، اما موفق به ایجاد چنین جامعه‌ای نشدند.

وی افزود: آن‌چه به پیامبر اکرم (ص) کمک کرد تا چنین حاکمیتی را بسترسازی و ساماندهی کند، اخلاق ایشان بود. اخلاق پیامبر (ص) همچون مدرن‌ترین آهن‌ربا، افراد را به سمت خود می‌کشید و جامعه را ساخت.

بصیری با استناد به آیه شریفه «وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ» خاطرنشان کرد: اگر این اخلاق بزرگ نبود، مردم از اطراف پیامبر (ص) پراکنده می‌شدند.

اخلاق در خدمت‌رسانی؛ لازمه پیشرفت و تعالی جامعه

معاون قضایی دادگستری خراسان رضویاخلاق‌مداری مسئولین را تضمین‌کننده آرامش و امنیت عمومی دانست و اظهارکرد: اگر مسئولین به فکر تثبیت عدالت، آرامش و اخلاق در جامعه باشند و اجرای خدمت با جوهره اخلاق همراه شود، خروجی آن آرامش برای مردم خواهد بود.

وی افزود: در سایه آرامش و امنیت است که جامعه می‌تواند سیر صعودی خود را طی کرده و به بالندگی برسد، تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری، در هر کجای عالم برای ورود به موضوعات علمی و اقتصادی، نیازمند یادگیری زبان فارسی باشند.

بصیری همچنین با روایت حکایتی از یک زوج متقاضی طلاق که با وجود جدایی، با نهایت احترام و توجه به حفظ جایگاه پدر و مادری رفتار کردند، این رفتار را اوج معرفت و اخلاق نهادینه شده در بستر جامعه مناسب دانست.

تکریم و معارفه مسئولان قضایی

در بخش پایانی، معاون قضایی اداره کل دادگستری خراسان رضوی از زحمات و خدمات ۱۴ ساله حسن وزیری، دادستان تربت‌جام و ۶ ساله امیر شقایق، ریاست دادگاه نصرآباد تقدیر و تشکر کرد و با اذعان به این‌که وجود جوهره اخلاق در خدمت این عزیزان، عامل موفقیت آنان بوده است، از انتقال این دو مسئول قضایی به مرکز استان خبر داد.

در ادامه طی حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه، حیدر جهانی را به‌عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب تربت‌جام و حجت الاسلام امیرکافی مهدوی به سمت ریاست دادگاه بخش نصرآباد شهرستان معرفی و ابراز امیدواری کرد با توجه به سابقه مدیریتی و تجربه، خدمتی شایسته و قابل قبول را به مردم شریف مناطق مرزی ارائه نمایند.