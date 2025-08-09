مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم در سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، مراسم گرامی داشتی برای شهیدان مدافع حرم استان سمنان همزمان با بعد از ظهر شنبه به میزبانی گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) سمنان برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان، خانواده معزز شهدای مدافع حرم، خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس، جانبازان و ایثارگران، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و عموم مردم شهید پرور سمنان حضور داشتند

سردار عباس مطهری مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهدای مدافع حرم استان بیان کرد: شهیدان مدافع حرم ویژگی‌های بارز مشترکی داشتند اما ظلم سیتزی و استکبارستیزی از جمله ویژگی‌های مهم آنان است.

مطهری با بیان اینکه مجاهدت‌ها و خون شهیدان مدافع حرم استکبار و دشمنان را رسوا کرد، ابراز کرد: نتیجه مقاومت و جانبازی و ایثار و شهادت مدافعان حرم این بود که ایثار و مقاومتشان در دل دشمنان رعب و وحشت ایجاد شد وحشتی که تا امروز ادامه دارد.

وی افزود: کاری که مدافعان حرم انجام دادند مایه و الگوی همه حرکات آزادی خواهانه در اقصی نقاط دنیا شد و شاهد رسوایی همه مستکبران دنیا هستیم.

در این مراسم از خانواده شهدای مدافع حرم قدردانی شد.