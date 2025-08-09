آغاز ساخت مستند از شهدای جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد تاجیک در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ساخت مستندهای روایتگری از شهدا اظهار کرد: من با تجربهای که از روایت دفاع مقدس و دفاع از حرم دارم میدانم فعل خواستنِ روایتگری از شهدا در خانوادههایشان وجود دارد.
وی ادامه داد: هر کدام از شهدا در فضای خودشان واقعاً الگو و برجسته بودند؛ لذا وقتی با خانوادهشان حرف بزنید به جای ناله کردن از فضائل شهید میگویند.
تاجیک اضافه کرد: این خیلی حسن است و بستر آماده است؛ هم ما گروهی گذاشتیم و هم بچههای حوزه هنری برای مستندسازی آمدند. ما از سنگ مزار این شهدا و بعضی از دست نوشتهها و امضاهای شهدا شروع کردهایم و بعد از آن هم به سراغ موضوعات بعدی خواهیم رفت.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه همه شهدا در قطعه ۴۲ دارای ویژگیهایی بودند، گفت: قطعه ۴۲ تبدیل به قطعه فضائل ملت شده است چرا که هر کدام از شهدا دارای ویژگیهای خاصی بودند. یعنی اگر کسی میخواهد ملت ایران را بشناسد، به قطعه ۴۲ مراجعه کند و پای صحبتهای خانواده شهدا بنشیند.
نظر شما