سفرای جدید هشت کشور استوارنامه خود را تسلیم عراقچی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل علی ابراهیم، واینو رینات، طیب دوباد روبله، بونمی وانمانی، خانم راث منی، دیداکه نتورکا، بختیار حسن، زاو او و پاودل رامش چاندرا، سفرای جدید آکردیته کشورهای اتیوپی، استونی، جیبوتی، جمهوری خلق دموکراتیک لائوس، پادشاهی کامبوج، جمهوری بروندی، جمهوری لتونی، جمهوری اتحادیه میانمار و جمهوری فدرال دموکراتیک نپال در کشورمان صبح امروز شنبه در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کردند.