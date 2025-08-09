به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
با کمال تأسف و اندوهی عمیق، درگذشت استاد محمود فرشچیان، هنرمند بزرگ نگارگری ایران و جهان را تسلیت عرض میکنم. استاد فرشچیان «حافظ» تابلوهای نقاشی بود که با ظرافت قلم و جادوی رنگ، هنر ایرانی را به اوج کمال رساند و میراثی بیبدیل برای فرهنگ و هنر این مرز و بوم به یادگار گذاشت.
فرشچیان نهتنها استاد یکی از ظریفترین هنرهای سنتی ما بود، بلکه پلی بود بین گذشته و امروز، که میراث معنوی و زیباییشناسی فرهنگ ایران را پیش چشم جهانیان به تصویر کشید. آثار جاودانه او که بخش بزرگی از هویت و ذهنیت فرهنگ و هنر ایران را تشکیل میدهند، دریچهای به عمق آفرینش، تاریخ و ادبیات بود که به واسطه آن، روح هنر اصیل ایرانی همیشه زنده خواهد ماند.
«ضامن آهو»، «عصر عاشورا»، «پناه» و «شمس و مولانا»، در کنار طراحی ضریح مطهر امام رضا (ع) و امام حسین (ع)، تنها نمونههایی از دریای درخشان خلاقیت و عمق نگاه معنوی استاد فرشچیان است که همواره در قلب دوستداران هنر و عاشقان اهل بیت (ع) جایگاهی ویژه خواهند داشت. آثار بزرگ و ماندگار دیگری از ایشان نیز در موزهها و مجموعههای معتبر جهان نگهداری و به نمایش گذاشته میشوند که جلوهای ماندگار از هنر ایران نزد جهانیان است.
این فقدان بزرگ، ضایعهای سترگ برای دنیای هنر و فرهنگ ایران است. نام و یاد استاد فرشچیان همواره برای ایرانیان زنده خواهد ماند. روح پاک ایشان آرام و قرین رحمت الهی باد.
