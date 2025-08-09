به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا میراعلمی بعد از ظهر شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران شهرستان سیاهکل ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در بازتاب مشکلات و مطالبات مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه رسانه در جامعه افزود: خبرنگاران صدای مردم هستند و رسالت آنان فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است چرا که با روایت واقعیت‌ها مسیر توسعه و عدالت را هموار می‌کنند.

فرماندار سیاهکل در ادامه با قدردانی از تلاش‌های شهردار، اعضای شورای شهر و مسئولان شهرستان در برگزاری این مراسم گفت: اجرای برخی پروژه‌ها ایجاد شده نه از کم‌کاری بلکه از تلاش و جدیت در کار نشأت گرفته است.

میراعلمی با بیان اینکه همدلی میان مسئولان شرط نخست تحقق پروژه‌های شهری است افزود: این همدلی را در مجموعه شهرداری و شورای شهر به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.