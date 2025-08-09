  1. استانها
همدلی مسئولان شرط تحقق پروژه‌های شهری است

سیاهکل- فرماندار سیاهکل با اشاره به روند اجرای پروژه های نیمه تمام گفت: همدلی میان مسئولان شرط نخست تحقق پروژه‌های شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهرا میراعلمی بعد از ظهر شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران شهرستان سیاهکل ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای رسانه اظهار کرد: خبرنگاران در بازتاب مشکلات و مطالبات مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه رسانه در جامعه افزود: خبرنگاران صدای مردم هستند و رسالت آنان فراتر از اطلاع‌رسانی صرف است چرا که با روایت واقعیت‌ها مسیر توسعه و عدالت را هموار می‌کنند.

فرماندار سیاهکل در ادامه با قدردانی از تلاش‌های شهردار، اعضای شورای شهر و مسئولان شهرستان در برگزاری این مراسم گفت: اجرای برخی پروژه‌ها ایجاد شده نه از کم‌کاری بلکه از تلاش و جدیت در کار نشأت گرفته است.

میراعلمی با بیان اینکه همدلی میان مسئولان شرط نخست تحقق پروژه‌های شهری است افزود: این همدلی را در مجموعه شهرداری و شورای شهر به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.

