خبرنگاران با روایت دقیق و صادقانه مسیر توسعه را هموار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان زارع بعد از ظهر شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان سیاهکل ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای در انعکاس مسائل و مطالبات مردم تقدیر کرد و با اشاره به نقش کلیدی خبرنگاران در بازتاب واقعیت‌های جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران صدای مردم هستند.

وی افزود: خبرنگاران با روایت دقیق و صادقانه می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند و مسئولان را در تصمیم‌گیری‌های درست یاری دهند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از شهردار، شورای شهر و فرماندار سیاهکل بابت همدلی و تلاش در اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: این همدلی، سرمایه‌ای ارزشمند برای شهرستان است.

زارع با اشاره به پروژه‌های مهمی چون کمربندی خیام، راه سیاهکل و تأمین ماشین‌آلات عمرانی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ماشین‌آلات مورد نیاز برای شهرداری‌های چهار شهر حوزه انتخابیه تأمین شده و پروژه‌های عمرانی در مسیر اجرا قرار گرفته‌اند همچنین اعتباراتی از وزارتخانه‌ها جذب شده که به زودی نتایج آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی سپس به مشکلات حوزه سلامت اشاره کرد و اظهار کرد: در گذشته نبود امکانات درمانی از جمله اتاق عمل و خدمات چشم‌پزشکی مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده این خدمات برای نخستین‌بار در سیاهکل فراهم شده است.

زارع با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم گفت: مردم باید بدانند چه اقداماتی در حال انجام است و چه نتایجی حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید با دقت و صداقت عملکرد مسئولان را منعکس کنند از پیگیری‌های خود در سطح ملی برای حل مشکلات زیرساختی، درمانی و کشاورزی شهرستان خبر داد و افزود: در حوزه کشاورزی، با توجه به مشکلات فروش محصول و حضور دلالان از وزیر مربوطه خواسته‌ایم که با تعیین نرخ مناسب و حمایت از کشاورزان از آسیب به تولیدکنندگان جلوگیری شود.

زارع در پایان با اشاره به نقش مردم در پیشبرد پروژه‌ها اظهار کرد: مردم سیاهکل با صبوری و همراهی در مسیر توسعه شهرستان ایستاده‌اند و وظیفه ماست که با تلاش و پیگیری پاسخ‌گوی این اعتماد باشیم

وی افزود: اگر پروژه‌ای به نتیجه نرسد، شخصاً مسئولیت آن را می‌پذیرم و در کنار مردم خواهم ایستاد.