به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم معصومی عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفدهم مرداد و تبریک روز خبرنگار با تأکید بر جایگاه والای خبرنگاران اظهار کرد: جایی که انسان با قلم خود کاری ارزشمند انجام می‌دهد، خبرنگاران بازتاب وقایع و اتفاقات روز را به نگارش درمی‌آورند.

وی با اشاره به نقش کلیدی رسانه‌ها و ارتباطات در دنیای امروز افزود: ارتباطات و اخبار به یکی از ارکان اصلی زندگی انسان‌ها تبدیل شده است و جوهره خبرنگاری یعنی قلم و اینترنت از کالاهای اساسی امروز به شمار می‌روند که باید به آنها اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

معصومی ضرورت ساماندهی بهتر وضعیت خبرنگاران و بیمه آنان را یادآور شد و گفت: در این زمینه پیگیر مصوب شدن موضوعات مربوطه هستیم تا دغدغه‌های صنفی خبرنگاران مرتفع شود.

وی با اشاره به تعامل خود با اصحاب رسانه تصریح کرد: هر جا خبرنگاران انتقاد کرده‌اند، ما شنیده‌ایم و مقابله نکرده‌ایم و انتقادات ایشان را فرصتی برای بهبود امور می‌دانیم لذا هیچ‌گاه علیه خبرنگاران دست به قلم نخواهم شد.

نماینده فومن و شفت در مجلس در خصوص وظیفه خبرنگاران گفت: رسالت خبرنگار این است که حقیقت را ببینند و اگر نکات ناپیدایی وجود دارد، به آنها بپردازند و برای آن زمان صرف کنند.

وی درباره تفاوت نمایندگی مجلس با سایر نهادها اظهار داشت: نمایندگی مجلس ملی است و نماینده کل مردم ایران محسوب می‌شود، برخلاف نمایندگی در شوراها که صرفاً محلی است نماینده خوب کسی است که در سطح ملی کار کند و خبرنگاران باید این نقش را برجسته کنند.

معصومی با اشاره به برخی دستاوردهای شهرستان گفت: پل ورودی پروژه‌ای که ۱۵ سال نیمه‌کاره مانده بود، اکنون در حال تکمیل است همچنین وضعیت تولید برنج و مسکن از دیگر موضوعات مهم است که اصحاب رسانه می‌بایست مطالبه و ما نیز در این راستا پیگیر هستیم.

وی در پایان با اشاره به روند ثبت جهانی ماسوله تصریح کرد: ما به دنبال ثبت جهانی ماسوله هستیم که مزیت‌های فراوانی برای کل شهرستان به همراه دارد و هرکسی که چنین افکاری ندارد باید به مردم معرفی شود.