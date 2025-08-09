به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها و دیگر اعضای محترم سامانه جامع رسانه‌های کشور که اینترنت هدیه ویژه روز خبرنگار برای آن‌ها اعمال نشده است، تا چهارشنبه ۲۲ مردادماه می‌توانند درخواست خود را از طریق نامه‌ای با امضای مدیر مسئول و مهر رسانه به آی‌دی‌های اداره امور خبرنگاران اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در پیام‌رسان بله به نشانی: https://ble.ir/Journalistsoffice۱۴۰۱ و در تلگرام به نشانی: https://t.me/Journalistsoffice ارسال کنند تا در اسرع وقت بررسی و اقدامات لازم انجام شود.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: به‌منظور تسریع و سهولت در رسیدگی، فایل اسامی افراد به همراه کد ملی و شماره همراه متقاضیان به انضمام تصویر نامه در آی‌دی‌های مذکور ارسال شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال نیز به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار، اسامی حدود ۳۰ هزار نفر از اعضای محترم سامانه، شامل خبرنگاران، مدیران مسئول، صاحبان امتیاز حقیقی و فعالان حوزه رسانه را برای دریافت اینترنت هدیه ویژه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کرده است.