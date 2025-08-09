سرقت در استان سمنان ۱۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعد از ظهر شنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها و خبرنگاران استان سمنان به میزبانی ستاد فرماندهی این استان از کاهش ۱۹ درصدی سرقت طی پنج ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به عزم جدی نیروی انتظامی در برخورد با جرایم مرتبط با سرقت، افزود: در طول پنج ماهه امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل بازگشت اموال مسروقه به مردم استان سمنان نیز ۱۵ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در بسیاری شاخص‌ها در استان رشد را شاهد بوده‌ایم، گفت: دستگیری و اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی نیز در سراسر استان از ابتدای امسال نسبت به سال قبل سه برابر رشد داشته است.

حسینی با بیان اینکه امسال ۹ هزار اتباع افغانستانی توسط نیروی انتظامی در استان دستگیر و عودت داده شدند، ابراز کرد: همچنان کار دستگیری و عودت دادن اتباع خارجی غیرمجاز در استان به صورت جدی در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه عزم پلیس در قبال مبارزه با جرایم خشن و سخت نیز بسیار جدی است تا جایی که این استان برای اراذل اوباش مکانی ناامن شده است، افزود: در سال جاری برخورد با اراذل و اوباش در استان به همت نیروی انتظامی در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد بیشتر شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از اراده جدی پلیس در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز خبر داد و گفت: به همت مأموران انتظامی در سال جاری ۳۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سمنان کشف و ضبط شده است.

حسینی در ادامه با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها نیز شاهد کاهش‌های خوبی بودیم، افزود: با تلاش نیروی انتظامی و البته اطلاع رسانی و هوشیاری مردم در سال جاری نسبت به سال گذشته جرایم سایبری در استان سمنان ۱۷ درصد کاهش یافته است.