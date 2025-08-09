به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری و نشست با سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و معتمدین باروق، اظهار کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات بخش دولتی، فراهم کردن زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری در این منطقه ضروری است.
وی با بیان اینکه استان آذربایجانغربی در تأمین برق و آب مورد نیاز صنایع با مشکلی مواجه نیست، افزود: در حوزه ارتباطات نیز با اجرای پنج ایستگاه و تخصیص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار، مشکل آنتندهی و اینترنت در مناطق روستایی باروق برطرف خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه، راههای دسترسی به مناطق شهری و روستایی باروق را از اولویتهای مهم دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل تقاطع میاندوآب، شاهیندژ و باروق باید در دستور کار قرار گیرد.
رحمانی همچنین بر اهمیت ظرفیتهای گردشگری منطقه تأکید کرد و گفت: توسعه واحدهای بومگردی و صنایع دستی در باروق میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار شود.
