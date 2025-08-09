به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی به اهالی رسانه و خبر به مناسبت روز خبرنگار از ضرورت‌های رسانه در عصر امروز نوشت.

متن پیام به این شرح است:

«بسم حق، روز خبرنگار، نه فقط یک یادبود تقویمی، که برای هر دل‌آگاهِ آزاده و حقیقت‌جویی، یادآور عهدی‌ست که در نخستین گام‌های ورود به این میدان با خود و خدای خویش بسته است؛ تعهدی وجدانی با جوهره پاسداری از حقیقت، آگاهی‌بخشی و ایستادگی همیشگی در برابر تحریف. تلاشی حرفه‌ای که در عصر سلطه پروپاگاندای دروغین و همهمه‌های پوشالی غرب، ارزشی دوچندان یافته است.

اقتضائات زمانه امروز نشان داد که بسیاری از اهالی رسانه و خبر، نه‌تنها به این وظیفه پایبند بوده‌اند، بلکه آن را با مجاهدت و مقاومت درآمیختند؛ از شهدای دفاع مقدس چون شهید غلامرضا رهبر تا شهید محمود صارمی (که شهادتش وجه تعیین روز خبرنگار است). از اهالی رسانه و خبرنگاران مدافع حرم چون محسن خزایی و هادی باغبانی تا شهید حسام شبات فلسطینی که بنا به وصیتش، سخن از غزه را هرگز متوقف نخواهیم کرد. از شهید مظلوم فرشته افشردی تا احسان ذاکریِ خوش‌خلق و حافظ قرآن و همچنین معصومه عظیمی و نیما رجب‌پور شهدای عزیز رسانه ملی. این جان‌فدایی‌ها؛ سبب شد تا اگر پیش از این رهین آگاهی‌بخشی شما بودیم از امروز مدیون خون شما و همکاران شما باشیم.

به بهانه این روز، به همه اهالی خبر و رسانه این میهن خدایی تبریک و خداقوت عرض می‌کنم، بالاخص به برادران و خواهرانم در رسانه‌های آبرومندِ گروه رسانه‌ای مهر و تهران‌تایمز، آگاه، رسانه تصویری آن، نهضت و مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان و… که سال‌ها این عهد را در عمل و به‌خوبی پاس داشته‌اید. هرچند با عشق و علاقه در این جایگاه تخصصی زیست می‌کنید اما با همه ناملایمتی‌ها، کاستی‌ها و چالش‌های معیشتی، از دشواری‌ها عبور می‌کنید تا خود را به پیشانیِ میدانِ «جنگ روایت‌ها» برسانید. شما بهتر از هرکسی واقفید که هرچند موشک هم بخشی از جنگ است، اما سرنوشت نبرد را روایت‌ها تعیین می‌کند و خارج نمودن ذهن و دل‌های مردم از دسترس دشمن، در گروِ پرداخت و انتشار سریع، روشن، دقیق و منصفانه همین روایت‌هاست. اصلاً جهاد تبیین همین است؛ «مقابله با وارونه‌نمایی حقیقت توسط دشمنان انسانیت»، «غبارزدایی از واقعیتِ مدفون زیر آوار تحریف» و «بازنمایی آن با زبانی شفاف، مستند و ماندگار».

در ۱۲ روز «جنگ ترکیبی» و دفاع مقدس، دشمنِ مجهز به پیچیده‌ترین و غیرانسانی‌ترین روش‌ها ابزارهای جنگ سخت و نرم، پیش از اهداف نظامی، افکار عمومی را هدف می‌گرفت تا از رهگذر تهاجم به آن، با القای ترس، آرامش این ملت مقاوم را برهم زند و کشور را همزمان با تجاوزات نظامی، به آشوب داخلی بکشاند. این تجربه بار دیگر نشان داد که رسانه با روایت پیروزی‌های میدان، می‌تواند و باید سنگر نخست دفاع از ذهن و دل مردم باشد.

همانطور که رهبر حکیم انقلاب فرموده‌اند: «اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمی‌شود.» اثبات کردید که صرفاً ناظر رویداد و ناقل خبر نیستید و در امر مهم «بازسازیِ حافظه مشترک و جمعی» ایران عزیز مؤثرید. روز خبرنگار، بهانه‌ای است تا بنده و امثال بنده، به شما عزیزان بگوییم که از زحمات و روایت‌های خود شما روایت‌پردازان و از اخبار شما خبرنگاران مطلعیم و زحماتی که در ایام نبرد اخیر تعطیل‌بردار نشد و با وجود همه فشارها و سختی‌ها دوچندان نیز شد تا از بازنمایی حقیقت کنار نکشید و اجازه ندهید روایت، نیمه‌تمام بماند، صادقانه قدردانیم.

همچنین به عنوان کمترین خادم نهضت تبلیغ و تبیین اسلام ناب سپاسدار شما و خانواده‌های شما هستم و کوتاهی‌ها را نیز بر ما ببخشید. همه شهدای خبرنگار بالاخص ۱۱ شهید خبرنگار لبنانی، ۱۲ شهید خبر و رسانه ایرانی و بیش از ۲۳۰ شهید خبرنگار در فلسطین اشغالی و همکاران شهید شما حالا باخبر از عالم بالا هستند و ان‌شاءالله دستگیر و شفیع ما و شما باشند.

همیشه خوش خبر باشید و امید که زودتر خبر پیروزی ایران و امت اسلام را و ظهور صاحب‌الزمان (عج) را مخابره نمایید.»