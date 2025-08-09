«تبیین پیام عاشورا و امیدآفرینی» رسالت خبرنگاران در تقویت وحدت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسفعلی طاهری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سپاه مهدیشهر، ضمن اشاره به مسائل منطقه‌ای بیان کرد: درآستانه اربعین حسینی و حماسه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و نقش خبرنگاران در حوزه مأموریتی که رقم خورد، از خبرنگاران شهیدی که صدای مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان رساندند، یادی می‌کنیم.

وی افزود: فلسفه اربعین رساندن پیام عاشورا می‌باشد که حضرت زینب سلام الله پیام رسان آن بود، تبیین و روشنگری از وظایف شما در عرصه و میدان جهاد گسترده است که اولین مهم آن تبیین و اقتدار و امید است و امروز امید آفرینی موضوع مهمی است که دشمن تلاش بر تزریق نا امیدی در جامعه دارد و شما با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای باید در جامعه امید آفرین باشید

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر صداقت، امانت داری و تیزبینی و فهم درست و انعکاس به موقع خبر را از ویژگی‌های منحصربه‌فرد خبرنگاران دانست و گفت: رسانه‌ها امروز وظیفه دارند حقیقت را تبیین، وحدت ملی را تقویت و دستاوردهای انقلاب را با بیانی خلاقانه به جهانیان منعکس کنند.

طاهری با بیان اینکه ایجاد امید در جامعه و مقابله با عملیات روانی رسانه‌های معاند، از رسالت‌های مهم خبرنگاران است، گفت: همان‌طور که پیام‌آوران کربلا باعث ماندگاری عاشورا شدند، خبرنگاران نیز باید حماسه‌های ملت ایران را ماندگار کنند.