«تبیین پیام عاشورا و امیدآفرینی» رسالت خبرنگاران در تقویت وحدت ملی

مهدیشهر - فرمانده سپاه مهدیشهر با تأکید بر نقش خبرنگاران در تبیین حقایق و امیدآفرینی، از رسالت رسانه‌ها در تقویت وحدت ملی و انعکاس دستاوردهای انقلاب سخن گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسفعلی طاهری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سپاه مهدیشهر، ضمن اشاره به مسائل منطقه‌ای بیان کرد: درآستانه اربعین حسینی و حماسه ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه و نقش خبرنگاران در حوزه مأموریتی که رقم خورد، از خبرنگاران شهیدی که صدای مظلومیت مردم غزه را به گوش جهانیان رساندند، یادی می‌کنیم.

وی افزود: فلسفه اربعین رساندن پیام عاشورا می‌باشد که حضرت زینب سلام الله پیام رسان آن بود، تبیین و روشنگری از وظایف شما در عرصه و میدان جهاد گسترده است که اولین مهم آن تبیین و اقتدار و امید است و امروز امید آفرینی موضوع مهمی است که دشمن تلاش بر تزریق نا امیدی در جامعه دارد و شما با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای باید در جامعه امید آفرین باشید

فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر صداقت، امانت داری و تیزبینی و فهم درست و انعکاس به موقع خبر را از ویژگی‌های منحصربه‌فرد خبرنگاران دانست و گفت: رسانه‌ها امروز وظیفه دارند حقیقت را تبیین، وحدت ملی را تقویت و دستاوردهای انقلاب را با بیانی خلاقانه به جهانیان منعکس کنند.

طاهری با بیان اینکه ایجاد امید در جامعه و مقابله با عملیات روانی رسانه‌های معاند، از رسالت‌های مهم خبرنگاران است، گفت: همان‌طور که پیام‌آوران کربلا باعث ماندگاری عاشورا شدند، خبرنگاران نیز باید حماسه‌های ملت ایران را ماندگار کنند.

