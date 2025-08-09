۲۰۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی تنکابن آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی از آزادسازی دو هزار متر از اراضی ساحلی شهرستان تنکابن به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

سردار مفخمی شهرستانی، بیان کرد: در پی تغییر کاربری اراضی ساحلی از سوی افرادی سودجو در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی از شناسایی زمین‌های ساحلی که در حال ساخت و ساز غیرقانونی در آن بوده‌اند خبر داد و افزود: پس از هماهنگی قضائی و با همکاری نماینده اداره منابع طبیعی تنکابن، در یک اقدام عملیاتی خلع‌ید انجام و اراضی ساحلی تحویل منابع طبیعی شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران با بیان اینکه دو هزار متر از اراضی ساحلی در این عملیات آزاد شد، گفت: کارشناسان ارزش زمین‌های رهاسازی شده را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

سردار مفخمی با اشاره به اینکه هرگونه تغییر کاربری باید بر اساس هماهنگی با ادارات ذیربط صورت گیرد، اظهار کرد: در این خصوص پرونده قضائی تشکیل و پنج متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.