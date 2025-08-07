۲ مهاجم مسلح در ساری دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله حسنزاده با اشاره به اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد در یکی از مناطق بخش دودانگه گفت: موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: بلافاصله تیمی از مأموران پاسگاه دودانگه در محل حاضر شدند و طبق بررسیهای اولیه مشخص شد دو نفر به دلیل خصومت شخصی با یکی از شهروندان درگیر شده و او را با سلاح سرد مجروح کردند. فرد مصدوم نیز با حضور عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری تصریح کرد: متهمان پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده بودند، اما با انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی، مأموران انتظامی موفق شدند هر دو نفر را در کمتر از ۶ ساعت شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.
وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سرهنگ حسنزاده در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه بینظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای هنجارشکن با اقدامات مجرمانه، آرامش شهروندان را برهم زنند.
