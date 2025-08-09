مازندران جای جولان اراذل و اوباش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی به مناسبت روز خبرنگار در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در ساری با اشاره به کاهش جرایم در استان مازندران اظهار کرد: این مسأله با همکاری مردم محقق شده است.

وی یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید محمود صارمی را گرامی و با بیان اینکه طرح‌های خاص و تعریف شده برای ارتقای امنیت و احساس امنیت در استان مازندران اجرا شده است، طرح مقابله با اراذل و اوباش را از جمله آن اعلام کرد.

تقدیسی گفت: با هرگونه ناامنی توسط اراذل اوباش و حتی درگیری‌هایی که توسط آنان ایجاد، برخورد می‌شود و همه در رصد قضائی پلیس قرار دارند.

معاون اجتماعی انتظامی مازندران با تاکید بر اینکه مازندران جای جولان اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت نیست، گفت: رفتار این افراد توسط پلیس‌های تخصصی از جمله آگاهی اطلاعات و غیره رصد می‌شود.

وی با بیان اینکه امنیت و احساس آن در مازندران افزایش یافته است، ادامه داد: تحقق این اهداف بدون همکاری قاطبه مردم ممکن نیست و مردم اگر به ما اعتماد نداشته باشند ما جواب نخواهیم گرفت.

سرهنگ تقدیسی با بیان این که مازندران جای امنی است، گفت: مردم مازندران تحصیل کرده و از غنای خاصی برخوردار هستند و همکاری مردم با پلیس نیز مطلوب است زیرا آنان می‌دانند که پلیس برای امنیت آنها تلاش می‌کند

وی از رسانه‌ها خواست تا اقدامات و عملکرد پلیس را با زبان شیوا و در قالب هنر به مردم منعکس کنند تا مردم شیرینی خدمات را بیشتر لمس کنند.