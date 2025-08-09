موکب «کتاب حسینی» در مرز تمرچین بستری برای ترویج فرهنگ عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد عمرانی، عصر شنبه در بازدید از موکب «کتاب حسینی» در مرز تمرچین ضمن قدردانی از عوامل این موکب، فعالیتهای متنوع و خلاقانه آن را وجه تمایز این موکب نسبت به سالهای گذشته و سایر استانها دانست.
وی افزود: هر رویداد اجتماعی مهم مانند پیادهروی اربعین نیازمند پیوست فرهنگی است تا اهداف و پیامهای خود را به درستی منتقل کند.
وی بیان کرد: به همین دلیل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با تغییر رویکرد به سمت باشگاههای فرهنگی-اجتماعی، در قالب موکبهای فرهنگی در استانهای مرزی فعالیت میکند تا فرهنگ کتابخوانی را ترویج دهد.
عمرانی تصریح کرد: موکب «کتاب حسینی» علاوه بر ارائه خدمات فرهنگی از جمله مشاوره دینی، اقامه نماز جماعت، برپایی غرفههای فرهنگی و توزیع بستههای فرهنگی، فضایی معنوی و معرفتی برای زائران فراهم کرده است.
مشاور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پایان اهداف موکب را پاسداشت آئین پیادهروی اربعین، تقویت فرهنگ عاشورایی، ایجاد فضای معنوی، تأمین نیازهای مطالعاتی زائران، بصیرت افزایی و ترویج وحدت اسلامی عنوان کرد.
