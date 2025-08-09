واکنش «ماکرون» به دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه امروز شنبه در واکنش به دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا اعلام کرد: آینده اوکراین بدون اوکراینیها قابل تعیین نیست.
رئیسجمهور فرانسه در این خصوص اضافه کرد: اروپاییها نیز لزوماً بخشی از راهحل خواهند بود، زیرا موضوع اوکراین به امنیت آنها مربوط میشود.
در همین ارتباط، خبرگزاری الجزیره گزارش داد: رئیسجمهور فرانسه در سخنانی گفت که در تماسهای تلفنی اش با رئیس جمهور اوکراین، صدراعظم آلمان و نخست وزیر انگلیس بر لزوم مشارکت اروپاییها در حل و فصل درگیریها در اوکراین تأکید کرده است.
یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و ترامپ، ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
پیشتر ترامپ گفت که امیدوار است تا ۱۵ آگوست در آلاسکا با همتای روسیاش دیدار کند.
رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» این خبر را اطلاعرسانی کرده بود.
این نخستین دیدار حضوری ترامپ و پوتین پس از بازگشت رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ محسوب خواهد شد.
