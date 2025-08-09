به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز شنبه در گزارشی از پیشنهاد متقابل اروپا و اوکراین در برابر طرح آتشبس ارائه شده از سوی ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه خبر داد.
وال استریت ژورنال در این خصوص گزارش داد: به گفته مقامات اروپایی مطلع از مذاکرات، اروپاییها و اوکراین به طرح آتشبس ولادیمیر پوتین با یک پیشنهاد متقابل پاسخ دادند که به گفته آنها باید به عنوان چارچوبی برای مذاکرات آتی بین رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیهای وی (درباره اوکراین) مورد توجه قرار گیرد.
گزارش این روزنامه اضافه میکند: طرح اروپایی مذکور، پیشنهاد مسکو برای ارائه بخشهایی از منطقه دونتسک که در دست اوکراین است را در ازای برقراری آتشبس رد میکند. این طرح امروز شنبه در دیدار با مقامات ارشد آمریکایی در انگلستان مطرح شد.
روزنامه آمریکایی مذکور اضافه کرد: پیشنهاد کییف و متحدانش خواستار برقراری آتشبس الزام آور قبل از هرگونه اقدام دیگر و همچنین هرگونه «تبادل اراضی» تنها بر اساس توافق دوجانبه است - یعنی اگر اوکراین نیروهای خود را از برخی مناطق خارج کند، روسیه نیز باید نیروهای خود را از مناطق دیگر خارج کند.
یکی از منابع آگاه از این طرح صلح به این روزنامه گفت: شما نمیتوانید با واگذاری اراضی در بحبوحه جنگ، روندی را آغاز کنید. علاوه بر این، این طرح تصریح میکند که هرگونه امتیاز ارضی توسط کییف باید با ضمانتهای امنیتی قاطع به ویژه عضویت احتمالی اوکراین در ناتو پشتیبانی شود.
منابع وال استریت ژورنال در این خصوص اضافه کردند: هدف از این طرح، تعیین خط قرمز مشترک برای اروپا و اوکراین است که باید در هرگونه مذاکره احتمالی با روسیه اعمال شود. این پیشنهاد امروز شنبه در نشست مشاوران امنیت ملی طرفین ارائه شد. از طرف آمریکا، جی دی ونس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و استیو ویتکاف و کیث کلوگ، فرستادگان ویژه رئیس جمهور ترامپ، حضور داشتند.
این در حالیست که والاستریتژورنال پیشتر نوشته بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه، در ازای تصرف بخشهای دیگری از شرق اوکراین، پیشنهاد توقف درگیریها را مطرح کرده است.
والاستریت به نقل از مقامات اروپایی و اوکراینی نوشته بود که پوتین به ویتکاف گفت که اگر کییف نیروهای خود را از منطقه دونتسک خارج کرده و در نتیجه مسکو به طور کامل کنترل دونتسک و لوهانسک و همچنین کریمه را به دست بگیرد، آنگاه با آتشبس تماموکمال موافقت خواهد کرد.
