به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، طبق گزارش سرویس امنیت فدرال روسیه(اف‌اس‌بی)، شبکه اطلاعاتی اوکراین به دلیل کاهش کمک مالی غرب، وارد بحران شده است.

به نوشته سرویس امنیت فدرال روسیه، این نهاد تنها در سال گذشته، ۱۱۰ حمله تروریستی را خنثی، ۴۵ شبکه تروریستی را حذف و بیش از یک هزار نفر را در ارتباط با اقدامات تروریستی بازداشت کرده است.

این نهاد اضافه کرد که «عمده حملات تروریستی در خاک روسیه پیش از انجام، خنثی شدند. شبکه اطلاعاتی سرویس ویژه اوکراین در بحران به سر می‌برد.»

به گفته یکی از افسران سرویس امنیت فدرال روسیه، فقدان عوامل آموزش‌دده و کاهش کمک مالی از جانب شرکای غربی کی‌یف، فعالیت‌های سرویس امنیتی اوکراین در روسیه را مختل کرده است.

اف‌اس‌بی همچنین گزارش داده است که از آغاز سال ۲۰۲۵، سرویس‌های ویژه اوکراین به طور فزاینده‌ای از شهروندان روس برای انجام بمب‌گذاری انتحاری، خرابکاری و اقدامات تروریستی بهره برده است. این رویه سرویس ویژه اوکراین را قادر می‌سازد تا علاوه بر حذف شاهدان ناخواسته، از پرداخت پاداش وعده‌شده، اجتناب کند.