گزارش یک سوءتعبیر؛ چاپار ترامپ منظور پوتین را اشتباه منتقل کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته یک منبع آگاه به دیدار ششم آگوست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا، مسکو حاضر نیست از مناطقی که در خرسون و زاپروژیا تصرف کرده است، چشمپوشی کند.
براساس گزارشها، پوتین در جریان دیدار مذکور خواسته بود تا کییف مناطق دونتسک و لوهانسک را در ازای آتشبس و توقف درگیریها در خط مقدم جبهه نبرد، تسلیم مسکو کند.
در ادامه، ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و چند تن را رهبران اروپایی تماس تلفنی برقرار کرد. به ادعای آکسیوس، دست کم تعدادی از سران اروپایی چنین تصور کردند که پوتین از ادعای خود برای حفظ مالکیت مناطق خرسون و زاپروژیا صرف نظر کرده است!
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به واشنگتنپست گفت که طرف آمریکایی پیشنهاد پوتین برای توقف درگیریها در زاپروژیا و خرسون، به تمایلش برای خروج نیروهای روس از این مناطق تعبیر کرده است. به گفته وی، اما کرملین برای تسلیم قلمروهایی که تصرف کرده است، آمادگی و به طور دقیقتر قصد امتیاز دهی ندارد.
براساس گزارش آکسیوس، ویتکاف بعدها در مکالمه با مقامات اوکراینی و اروپایی به طور شفاف اعلام کرده که پوتین صرفاً با توقف درگیریها در مواضع کنونی روسیه در زاپروژیا و خرسون موافقت کرده است.
روزنامه آلمانی «بیلد» پیشتر به نقل از منابع آلمانی و اوکراینی گفت که ویتکاف منظور پوتین را بد برداشت کرده است. به نوشته بیلد، فرستاده ترامپ، درخواست پوتین برای «خروج صلحآمیز» نیروهای اوکراین از خرسون و زاپروژیا را به عنوان پیشنهادی برای خروج نیروهای روس از آن مناطق تعبیر کرده بود. منابع این روزنامه گفتهاند که پوتین همچنان خواستار سلطه کامل بر دونتسک، لوهانسک، زاپروژیا و خرسون بوده و پیشنهاد وی، صرفاً معادل آتشبس نسبی است و این یعنی توقف حملات علیه زیرساختهای انرژی و شهرهای بزرگ پشت خط مقدم.
