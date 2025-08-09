  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری غرب کشور را دارد

کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری غرب کشور را دارد

کرمانشاه- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با اشاره به وجود آثار تاریخی و فرهنگی متعدد در این استان، گفت: کرمانشاه ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری غرب کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که با حضور مسئولان و مدیران استانی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مباحث فرهنگی و تاریخی استان، گفت: کرمانشاه با دارا بودن آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی و همچنین قرار گرفتن در مسیر قدیمی زیارت اربعین، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری غرب کشور دارد.

وی افزود: مسیر کرمانشاه یکی از قدیمی‌ترین راه‌های عزیمت به عتبات عالیات است که علاوه بر جنبه‌های معنوی، می‌تواند به عنوان مسیری مهم برای تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و عراق و حتی تا مدیترانه شناخته شود.

آیت‌الله غفوری با اشاره به جاده قدیمی و خاکی که از قرن‌ها پیش محل عبور زائران پیاده بوده است، اظهار داشت: این مسیر دارای آرامگاه‌ها و زیارتگاه‌هایی است که نشانگر ایثار و فداکاری زائران در طول تاریخ است و باید مورد توجه و حفاظت ویژه قرار گیرد.

وی با بیان خاطراتی از حضور زائران و علمای بزرگی که از این مسیر عبور کرده و در کرمانشاه اقامت گزیده‌اند، از جمله مرحوم آیت‌الله بهجت، خاطرنشان کرد: مهمان‌نوازی مردم کرمانشاه از دیرباز نقشی مهم در جذب علمای دینی و تقویت جایگاه فرهنگی استان داشته است.

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه به موضوع جمعیت و جوانی جمعیت اشاره و تصریح کرد: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، توجه به مسئله جوانی جمعیت ضروری است. آمار بالای پرونده‌های دادگاه خانواده در استان نشان می‌دهد که باید راهکارهای جدی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت بنیان خانواده ارائه شود.

وی با معرفی مؤسسات فعال در حوزه پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی، از جمله مؤسسه پیوند مهر و نفس، خواستار دعوت از این مؤسسات برای ارائه گزارش عملکرد در جلسات آتی شورای فرهنگ عمومی و بررسی راه‌های حمایت از آنان شد.

آیت‌الله غفوری همچنین با انتقاد از برخی سخت‌گیری‌های غیرضروری در حوزه میراث فرهنگی که مانع پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری می‌شود، تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری باید با تغییر نگرش، گردشگری را در اولویت قرار داده و نقش محرک و تسهیل‌گر این حوزه را ایفا کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های استاندار و اعضای شورای فرهنگ عمومی، بر لزوم استمرار همکاری‌ها و پیگیری جدی موضوعات فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: با همدلی و عزم جدی، می‌توان زمینه شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی کرمانشاه را فراهم ساخت.

کد خبر 6555695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها