به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری در خطبههای این هفته نماز جمعه کرمانشاه با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی در همه لحظات زندگی، اظهار کرد: اساس تربیت اسلامی در خانواده شکل میگیرد و خانواده مشروع نیز از طریق ازدواج مشروع تشکیل میشود؛ ازدواجی که بر پایه مودت و رحمت بنا شده است.
وی با اشاره به آیه ۲۱ سوره روم افزود: خداوند میان زن و شوهر، محبت و مهربانی قرار داده تا کانون خانواده به کانون رحمت الهی بدل شود. رحمت الهی مطلق است و حتی گناهکاران نیز از دایره بندگی خارج نمیشوند، بلکه خداوند زمینه بازگشت و توبه آنان را فراهم کرده است. ناامیدی از رحمت خداوند، پس از شرک، بزرگترین گناه است و قرآن کریم مؤمنان را به امیدواری نسبت به مغفرت و رحمت پروردگار فرا میخواند.
امام جمعه کرمانشاه با استناد به آیات سوره حجر و داستان بشارت فرزند به حضرت ابراهیم (ع)، گفت: حتی در شرایط ظاهراً ناممکن نیز مؤمن نباید از رحمت خدا ناامید شود، چرا که تنها گمراهان از رحمت پروردگار مأیوس میشوند.
حجتالاسلام غفوری در ادامه خطبه دوم با اشاره به آیه ۲۸ سوره شوری و بحران کمآبی کشور، تصریح کرد: امسال میزان بارشها ۴۰ درصد کمتر از میانگین سالهای گذشته بوده و سفرههای آب زیرزمینی در سراسر کشور به شدت افت کرده است. مصرف آب در کشور ما، بهویژه در کشاورزی، اغلب اسرافگونه و با روشهای غیراصولی انجام میشود و این اسرافکاریها عقوبت دارد.
وی بر ضرورت صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف تأکید کرد و گفت: حتی در مردادماه نیز نباید از نزول رحمت الهی مأیوس شد و باید در زمانهای استجابت دعا، بهویژه عصر جمعه، از خداوند نزول باران را طلب کرد.
نماینده ولیفقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید میدانی از مرز خسروی، گفت: زیرساختهای مناسبی برای تردد زائران فراهم شده و رفتوآمد در این مرز بسیار روان است، اما لازم است در هفته پیشرو موکبهای بیشتری در مسیرهای منتهی به مرز مستقر شوند. وی به زائران توصیه کرد قبل از حرکت نسبت به دریافت گذرنامه و ارز اقدام کنند و این امور را به لحظات حضور در مرز موکول نسازند.
وی با بیان اینکه مرز خسروی قدیمیترین مسیر تردد زائران به عتبات عالیات است و فاصله آن تا کاظمین تنها ۱۸۰ کیلومتر است، افزود: این مسیر ظرفیت بالایی برای کاهش ازدحام سایر مرزها دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه کرمانشاه همچنین به مناسبتهای مهم هفته از جمله روز مقاومت اسلامی (۲۳ مرداد)، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم (۱۸ مرداد)، سالروز جداسازی بحرین از ایران و روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: پیروزی جبهه مقاومت در جنگ ۳۳ روزه و همچنین شکست دشمن صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، نشاندهنده اقتدار ایران و ملتهای مقاومت است.
وی جنگ رسانهای دشمن را مهمتر از جنگ نظامی دانست و تصریح کرد: دشمن میکوشد با پخش شایعات، بزرگنمایی مشکلات و القای ناامیدی، روحیه ملت ایران را تضعیف کند، اما ملت بصیر و آگاه ایران، این توطئهها را خنثی کرده است.
حجتالاسلام غفوری از تلاش اصحاب رسانه، بهویژه در جریان اربعین و پوشش مرز خسروی، تقدیر کرد و یاد و خاطره شهدای رسانه، بهویژه ۲۸۰ خبرنگار شهید غزه را گرامی داشت. وی همچنین سالروز شهادت آیتالله محمدی عراقی و سایر علمای شهید کرمانشاه را یادآور شد و از حضور فعال آیتالله محمدی عراقی در برنامههای مردمی و دیدار با خانواده شهدا تقدیر کرد.
