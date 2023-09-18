به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما ظهر دوشنبه در دیدار حجت الاسلام عبدالحسین معزی نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور از استان کرمانشاه به عنوان قدیمی ترین دروازه عتبات عالیات یاد کرد.

وی افزود: انصافاً هلال احمر کار می‌کند و خدماتش بی منت است و فعالیت‌هایش در داخل و خارج از کشور قابل ستایش است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: ایران امروز در همه امور زبانزد است زیرا حرف اول از آن کشور ایران است لذا امیدوارم همه مسئولان توفیق خدمتگزاری داشته باشند زیرا امام راحل (ره) همواره می‌فرمود «به من خدمتگزار بگویید» و امیدوارم همه ما خدمتگزار باشیم.

علما بیان کرد: مرز خسروی قدیمی ترین دروازه عتبات عالیات بوده است زیرا همواره مسیر تردد زائران بوده است.

پیش از سخنان آیت الله علما حجت الاسلام معزی عنوان کرد: از حمایت آیت الله علما نسبت به هلال احمر تشکر و قدرانی می‌کنم.

وی افزود: اساس کار هلال احمر خدمت به مردم است زیرا در تمام حوادث طبیعی و بروز مشکلات در کنار مردم هستند، خدمات هلال احمر علاوه در کشور در سایر کشورها هم ظهور یافته است با اینکه در کنار خدمات گسترده به مردم، در موسم حج حضور هلال احمر گسترده است و همچنین در ایام اربعین حسینی در ۷۰ نقطه در مسیر زائران در کشور عراق خدمت ارائه کرده‌اند،

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر کشور گفت: در اربعین یکی از بهترین خدمات متعلق به هلال احمر بود و این نهاد خود را موظف می‌داند در خدمت نماز جمعه باشد.

معزی خاطر نشان کرد: کشور ما یک کشور حادثه خیز است که متأسفانه از چهل حادثه در جهان ۳۳ حادثه در ایران اتفاق می‌افتد.

وی یادآوری کرد: کرمانشاه در برخی موارد استان مادر است و همواره پیشگام و پیشقدم است.

گفتنی است، در این دیدار حجت الاسلام پیروز فر به عنوان سرپرست جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر کرمانشاه معرفی شد.