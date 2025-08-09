۸۰ موکب از استان مرکزی به زائران حسینی ارائه خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان مرکزی اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی کامل، مأموریتهای خود را برای ایام اربعین آغاز کردهاند و موکبهای اعزامی استان در مکانهای پیشبینیشده مستقر شدهاند.
استاندار مرکزی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان مرکزی افزود: اکثر زائران در مسیر رفت و برگشت از محورهای این استان عبور میکنند و بر این اساس، عملیات بهسازی، ایمنسازی و رفع نقاط حادثهخیز جادهها انجام شده است تا تردد میلیونی زائران با کمترین مشکل صورت گیرد.
زندیهوکیلی از تقویت ناوگان حملونقل عمومی و فراهم شدن امکان سفر هوایی از فرودگاه اراک خبر داد و گفت: استقبال زائران از پروازهای اربعین نشاندهنده تنوع مسیرهای سفر و آمادگی کامل استان برای خدماترسانی است.
وی با بیان اینکه اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، تصریح کرد: این حضور میلیونی، پیامی سیاسی و اجتماعی دارد و نمایش وحدت و ایستادگی امت اسلامی در برابر ظلم است، هر فردی که به نحوی در این رویداد مشارکت دارد، بخشی از یک حرکت جهانی را رقم میزند.
استاندار مرکزی اظهار کرد: بیش از ۸۰ موکب از این استان در سه بخش داخل استان، مرز مهران و خاک عراق فعالیت میکنند و خدمات متنوعی همچون اسکان، تغذیه، بهداشت و پشتیبانی را به زائران ارائه میدهند.
