مشارکت ۵۰۰ نیروی استان مرکزی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مهران

اراک – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای این استان در بخش‌های مختلف خدماتی، امنیتی و امدادی، در مرز مهران به زائران اربعین خدمات‌رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان مرکزی با بیان اینکه برنامه‌ریزی منسجم، پشتوانه موفقیت در این رویداد عظیم است، افزود: با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته، اشکالات شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شده تا خدمات‌رسانی با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تردد زائران از مسیر این استان، امسال رشد چشمگیری داشته است، گفت: تا روز گذشته بیش از ۱۱ میلیون تردد در محورهای استان به ثبت رسیده که کاهش تلفات جاده‌ای در این مدت نتیجه همکاری پلیس، کنترل نقاط حادثه‌خیز و رعایت قوانین از سوی رانندگان است.

قمری گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای این استان در بخش‌های مختلف خدماتی، امنیتی و امدادی، در مرز مهران به زائران اربعین خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه خدمات ستاد اربعین استان مرکزی در ۲ محور اصلی متمرکز شده است، گفت: نخست، ارائه خدمات به زائرانی که قصد خروج از کشور را دارند و دوم، مدیریت تردد زائران عبوری از مسیر استان است که در این چارچوب، ایستگاه‌های سلامت و آرام‌سازی در مسیر بازگشت زائران فعال شده تا از بروز حوادث ناشی از خستگی جلوگیری شود.

وی نقش مردم را در این مسیر «بی‌بدیل» دانست و افزود: از اسکان و پذیرایی گرفته تا تأمین سایر نیازهای زائران، عمده آنها به همت مردم انجام می‌شود و مسئولان نیز باید دوشادوش مردم، امور را پیش ببرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی، بر مستندسازی فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: فرمانداران به‌عنوان مسئول کمیته‌های شهرستانی موظفند خدمات و رویدادها را به‌طور کامل ثبت کنند تا هم برای انعکاس رسانه‌ای و هم برای برنامه‌ریزی‌های سال‌های آینده در دسترس باشد.

قمری بیان کرد: در روز اربعین، راهپیمایی جاماندگان در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد تا کسانی که امکان حضور در کربلا را ندارند، از این فضای معنوی بهره‌مند شوند.

کد خبر 6555684

