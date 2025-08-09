به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر شنبه در نشست ستاد اربعین استان مرکزی با بیان اینکه برنامهریزی منسجم، پشتوانه موفقیت در این رویداد عظیم است، افزود: با بهرهگیری از تجربه سالهای گذشته، اشکالات شناسایی و برای رفع آنها برنامهریزی شده تا خدماترسانی با کیفیت و سرعت بیشتری انجام شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با اشاره به اینکه تردد زائران از مسیر این استان، امسال رشد چشمگیری داشته است، گفت: تا روز گذشته بیش از ۱۱ میلیون تردد در محورهای استان به ثبت رسیده که کاهش تلفات جادهای در این مدت نتیجه همکاری پلیس، کنترل نقاط حادثهخیز و رعایت قوانین از سوی رانندگان است.
قمری گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای این استان در بخشهای مختلف خدماتی، امنیتی و امدادی، در مرز مهران به زائران اربعین خدماترسانی میکنند.
وی با بیان اینکه خدمات ستاد اربعین استان مرکزی در ۲ محور اصلی متمرکز شده است، گفت: نخست، ارائه خدمات به زائرانی که قصد خروج از کشور را دارند و دوم، مدیریت تردد زائران عبوری از مسیر استان است که در این چارچوب، ایستگاههای سلامت و آرامسازی در مسیر بازگشت زائران فعال شده تا از بروز حوادث ناشی از خستگی جلوگیری شود.
وی نقش مردم را در این مسیر «بیبدیل» دانست و افزود: از اسکان و پذیرایی گرفته تا تأمین سایر نیازهای زائران، عمده آنها به همت مردم انجام میشود و مسئولان نیز باید دوشادوش مردم، امور را پیش ببرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی، بر مستندسازی فعالیتها تأکید کرد و گفت: فرمانداران بهعنوان مسئول کمیتههای شهرستانی موظفند خدمات و رویدادها را بهطور کامل ثبت کنند تا هم برای انعکاس رسانهای و هم برای برنامهریزیهای سالهای آینده در دسترس باشد.
قمری بیان کرد: در روز اربعین، راهپیمایی جاماندگان در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد تا کسانی که امکان حضور در کربلا را ندارند، از این فضای معنوی بهرهمند شوند.
