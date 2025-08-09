https://mehrnews.com/x38KsB ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴ کد خبر 6555787 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۴ بسته خبری هجدهم مردادماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری هجدهم مردادماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6555787 کپی شد مطالب مرتبط ۸۰ موکب از استان مرکزی به زائران حسینی ارائه خدمت می کنند مشارکت ۵۰۰ نیروی استان مرکزی در خدمترسانی به زائران اربعین در مهران اربعین نماد وحدت و مقاومت امت اسلامی است ۸۲ موکب از مرکزی در مسیر اربعین فعال شدند؛ ۴۹ موکب در عراق برچسبها بسته خبری اراک اربعین 1404
