به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سیستان و بلوچستان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم و خبرنگار، از تلاشهای خبرنگاران در انعکاس واقعیتها و تحلیل رویدادها قدردانی کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست گفت: حضور بهموقع رسانهها در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و حوادث تروریستی استان، نقشههای دشمنان را خنثی کرد.
بیجار به حمله رژیم صهیونیستی به شبکه خبر صدا و سیما اشاره و آن را اوج اهمیت کار رسانهها در جنگ کنونی دانست که تحلیلهای بهموقع خبرنگاران، دشمن را در اجرای نقشههای خود در کشور و به خصوص در استان ناکام گذاشت، بهگونهای که گروهکهای تروریستی در دوازده روز جنگ، جرأت اقدام نداشتند.
وی در مورد حادثه تروریستی اخیر در استان اظهار داشت: تحلیلهای رسانهها و اقدام به موقع آنها، ماهیت واقعی تروریستها را افشا و آنها را وادار به صدور بیانیه تبرئه کرد.
استاندار سیستان و بلوچستان به اهمیت روشنگری رسانهها در مقابله با جنگ شناختی و کاهش شکاف بین مردم و حاکمیت اشاره و از خبرنگاران خواست تا با تولید محتوای دقیق، به مشارکت بیشتر مردم در توسعه استان کمک کنند. همچنین با توجه به دستاوردهای اخیر استان در حوزههای اقتصادی و تجاری، از جمله تفاهمنامههای تجاری با پاکستان و عمان، نقش رسانهها را در تبیین این دستاوردها برای افکار عمومی، حیاتی دانست.
در بخش دیگری از سخنان، وی به تناقضات گروهکهای تروریستی و برخی رسانهها در انعکاس مسائل استان پرداخت و از خبرنگاران خواست تا با رصد دقیق، واقعیتها را برای مردم روشن کنند. به عنوان مثال، بیجار به بزرگنمایی مشکلات استان در رسانهها اشاره و تأکید کرد که بسیاری از این مسائل در دیگر استانها نیز وجود دارد.
استاندار در پایان جلسه، ضربالعجلی ۲۴ ساعته برای مدیران دستگاههای اجرایی تعیین کرد تا به صورت سریع و صریح به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ دهند. بر اساس این دستورالعمل، در صورتی که مدیران در بازه زمانی ۲۴ ساعت پاسخگو نباشند، مدیرکل روابط عمومی استانداری موظف است ظرف ۲۴ ساعت بعدی موضوع را پیگیری و به نتیجه برساند. در غیر این صورت، پس از گذشت ۴۸ ساعت، خبرنگار و رسانه مربوطه مجاز به انتشار خط خبری انتقادی خواهند بود و دستگاه اجرایی حق اعتراض نخواهد داشت.
نظر شما