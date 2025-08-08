آغاز مراحل اجرایی فاز دوم پارک جنگلی زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار صبح جمعه در بازدید از آخرین وضعیت پارک جنگلی زاهدان با بیان اینکه با مشارکت دستگاههای اجرایی فاز نخست این پارک به خوبی به بهرهبرداری رسیده است؛ گفت: بنا به استقبال و درخواست شهروندان، فاز دوم این پروژه در سال آینده به بهرهبرداری کامل میرسد تا به عنوان یکی از مراکز مهم تفریحی و محیطزیستی استان مورد استفاده مردم قرار گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این پروژه یکی از طرحهای شاخص استان در حوزه توسعه فضای سبز و مدیریت پایدار منابع آبی به شمار میرود که در زمینی به وسعت ۷۰ هکتار و با کاشت بیش از ۲۲ هزار اصله انواع درختان مثمر و غیر مثمر به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
بیجار با بیان اینکه یکی از سوالات مردم این است که در شرایط خشکسالی و کم آبی استان، آب مورد نیاز درختان در این پارک چگونه تأمین میشود؛ افزود: یکی از نقاط تمایز این پروژه، بهرهبرداری از پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای سبز است که ضمن حفظ منابع آبی، نشاندهنده رویکرد نوآورانه و مسئولانه در مدیریت محیط زیست است.
وی ادامه داد: نحوه آبیاری و کود دهی درختان در این پارک به صورت صد در صد مکانیزه، هوشمند و زیرسطحی انجام میشود که مطابق با استانداردهای جهانی روز دنیا میباشد و از نظر اجرا در این سطح در کشور بینظیر است.
استاندار با تاکید بر نقش کلیدی مشارکت بیندستگاهی گفت: اجرای موفق این طرح مرهون همافزایی دستگاههای اجرایی استان است که به طور هماهنگ در تحقق اهداف پروژه تلاش کردهاند.
