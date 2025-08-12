  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۴۹

ارتزاق بیش از ۳۸۰۰ خانواده در هیرمند از طریق کوله‌بری قانونی

هیرمند - فرماندار شهرستان هیرمند گفت: بیش از ۳۸۰۰ خانواده در هیرمند از طریق کارت کوله‌بری قانونی به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

علیرضا شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط دشوار ناشی از خشکسالی و از بین رفتن مشاغل سنتی مانند کشاورزی و دامداری، طرح کوله‌بری را یکی از فرصت‌های مهم برای بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه دانست.

فرماندار هیرمند تصریح کرد: با توجه به این شرایط خاص در شهرستان، کارت‌های کوله‌بری برای ۳۸۰۰ خانوار صادر شده و این عزیزان از این طریق درآمدزایی می‌کنند.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های مرزی و اقتصادی در پایانه میلک با جدیت دنبال می‌شود و تلاش بر این است که با رفع موانع و مشکلات موجود، از این مزیت مرزی برای توسعه پایدار منطقه و ایجاد اشتغال و امنیت شغلی برای مردم استفاده شود.

