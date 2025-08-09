به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در شلمچه کشور عراق اظهار کرد: زیارت اربعین امسال در حالی برگزار می‌شود که چند روز قبل عملیات «وعده صادق ۳» انجام شد و پیروان مکتب عاشورا سیلی محکمی به رژیم صهیونیستی و آمریکا زدند.

وی افزود: امسال زائران با روحیه‌ای متفاوت مشرف می‌شوند و موکب‌های عراقی پیش از خوشامدگویی، پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مقاومت و رهبر انقلاب اسلامی را تبریک می‌گویند و با شور و حال و شعارهای متنوع از زائران استقبال می‌کنند.

عابدی با تأکید بر لزوم همکاری رسانه‌های ایران و عراق تصریح کرد: باید ارتباط و اشتراک محتوایی میان رسانه‌های دو کشور ایجاد شود و ما آماده برقراری این ارتباط هستیم؛ این موضوع را پیش‌تر نیز پیگیری کرده‌ایم.

وی ضمن قدردانی از رسانه‌ها، مردم، مواکب، نیروهای امنیتی و مقاومت گفت: زائران امسال با آرامش کامل مشرف می‌شوند و بهترین خدمات پذیرایی برای آن‌ها انجام می‌شود. ملت عراق طی ۲۰ روز، پذیرایی، تأمین امنیت، درمان و اسکان ۲۰ میلیون زائر را بر عهده گرفته است که این عشق و علاقه مثال‌زدنی است.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق از همه زائران خواست قوانین و مقررات عراق را رعایت کنند و ادامه داد: بهترین خدمت به میزبانان عراقی در مقابل این همه تلاش، رعایت مقررات داخلی این کشور است.

وی با اشاره به کاهش پیک ورودی به عراق و افزایش پیک خروجی گفت: از زائران عزیز بابت رعایت قوانین و مقررات و دعا برای شهدای عزیز به‌ویژه شهدایی که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، تشکر می‌کنم.