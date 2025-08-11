استقرار ۸ درمانگاه از هرمزگان در عراق برای خدمات رسانی به زائران

خبرگزاری مهر - گروه استانها-راضیه سالاری: راهپیمایی عظیم اربعین، با حضور میلیونها زائر از سراسر جهان، یکی از بزرگترین و پرفرازونشیب ترین اجتماعات دینی در سطح بینالملل است.
در چنین رویدادی که زائران مسیرهای طولانی را با شرایط اقلیمی گوناگون طی میکنند، توجه به سلامت جسم و روان شرکتکنندگان امری حیاتی و غیرقابل چشمپوشی است. در این میان، موکبهای درمانی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان خدماترسانی، نقشی کلیدی در حفظ سلامت زائران ایفا میکنند.
تلاقی معنویت و خدمت
موکبهای درمانی، تنها مراکز ارائه خدمات پزشکی نیستند؛ بلکه تجلیگاه اخلاص، ایثار و همدلی در بستر ایمان و معنویاند. پزشکان، پرستاران و نیروهای جهادی حاضر در این موکبها، بدون هیچ چشمداشتی، شبانهروز در حال خدمت به زائرانی هستند که گاه با خستگی، گرمازدگی، مشکلات گوارشی، بیماریهای تنفسی و یا حتی زخمهای فیزیکی مواجهاند. این همافزایی میان معنویت اربعین و تلاش درمانی، وجهی منحصربهفرد به این مسیر الهی بخشیده است.
خدمات تخصصی، فراتر از انتظار
در بسیاری از موکبهای درمانی، امکانات اولیه پزشکی مانند تزریقات، پانسمان، داروهای عمومی و کمکهای اولیه بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود. اما برخی از این مراکز با حضور متخصصان، تجهیزات پیشرفتهتری مانند دستگاههای تست قند خون، فشارسنج، نوار قلب و حتی خدمات رواندرمانی نیز فراهم کردهاند. این خدمات در شرایطی که زائران ممکن است به دارو یا رسیدگی فوری نیاز داشته باشند، بسیار حیاتی است و جان بسیاری را نجات میدهد.
نقش محوری در پیشگیری و آموزش
موکبهای درمانی صرفاً محل درمان نیستند؛ بلکه پایگاههایی برای آگاهسازی، پیشگیری و آموزشهای بهداشتی نیز به شمار میروند. اطلاعرسانی درباره مراقبتهای ساده مانند شستن دستها، مصرف آب سالم، پیشگیری از گرمازدگی و اصول تغذیه سالم در طول مسیر، نقش زیادی در کاهش آسیبهای احتمالی دارد. همین اقدامات کوچک، از بروز بیماریهای گسترده در میان جمعیت میلیونی زائران جلوگیری میکند.
ارائه خدمات بهداشتی و طب سنتی به زائران اربعین در ۸ درمانگاه شبانهروزی در عراق
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از استقرار ۸ درمانگاه شبانهروزی در کشور عراق برای خدماترسانی به زائران اربعین خبر داد و گفت: پیشبینی میشود طی دو هفته حضور در این کشور، بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه به این مراکز درمانی ثبت شود.
یحیی میرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار تیمهای بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: در مسیر راهپیمایی اربعین بهویژه در شهر مقدس کربلا، ۸ درمانگاه ثابت و شبانهروزی از سوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان فعالیت میکنند و خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و طب سنتی به زائران ارائه میدهند.
وی با اشاره به اسامی این مراکز گفت: از جمله این درمانگاهها میتوان به درمانگاه شهید عراقیزاده (در خیابان میثم تمار، بر روی هتل – درمانگاه شماره ۱۴)، درمانگاه شماره ۳ مستقر در موکب ۱۳۸۸ (بانک گرمابه سنتی ۱۱۸۸)، درمانگاه شهید عبدالحمید سالاری (موکب ۱۳۵۸)، درمانگاه حضرت علیاکبر (موکب ۱۳۸۱)، درمانگاه انصارالمهدی و مرکز درمانی مینا در خیابان قمر بنیهاشم کربلا (موکب ۱۳۲۵) اشاره کرد که همگی بهصورت تماموقت در حال خدماترسانی به زائران هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: در این طرح بزرگ، بیش از ۱۵۰ نفر از پرسنل بهداشتی، درمانی و پشتیبانی از استان هرمزگان به کشور عراق اعزام شدهاند. این نیروها شامل پزشکان عمومی، پرستاران، بهورزان، دارو یاران، متخصصان طب سنتی و نیروهای خدماتی هستند که با آمادگی کامل، در کنار سایر تیمهای درمانی کشور، به صورت داوطلبانه به زائران خدمات ارائه میدهند.
وی با اشاره به اهمیت رویکرد تلفیقی درمان نوین و طب سنتی در این درمانگاهها گفت: یکی از ویژگیهای برجسته امسال، راهاندازی درمانگاه تخصصی طب سنتی برای پاسخ به نیازهای درمانی زائران با رویکرد طب ایرانی است. این اقدام با استقبال خوبی از سوی مراجعهکنندگان روبهرو شده است.
پیشبینی ۱۰۰ هزار مراجعه به موکبهای سلامت
میرزاده در ادامه اظهار داشت: آمار نهایی مراجعات در حال جمعبندی است، اما برآورد اولیه نشان میدهد که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این بازه دو هفتهای به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در عراق مراجعه خواهند کرد.
وی تأکید کرد: خدمات ارائهشده شامل ویزیت پزشکی، دارو، تزریقات، کنترل علائم حیاتی، پانسمان، فوریتهای پزشکی و مشاوره بهداشتی بوده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کادر اعزامی، خاطرنشان کرد: گزارش نهایی عملکرد و آمار دقیق مراجعات و خدمات ارائهشده پس از پایان مأموریت، بهصورت شفاف و مستند در اختیار عموم مردم و رسانهها قرار خواهد گرفت.
اعزام ۲۵۰ نیروی درمانی و خدماتی به مراسم اربعین
رئیس بسیج جامعه پزشکی هرمزگان از ارائه خدمات گسترده درمانی به زائران اربعین حسینی با حضور گسترده نیروهای پزشکی، پیراپزشکی و خدماتی در مسیر پیادهروی نجف تا کربلا خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید به مشارکت گسترده کادر درمان و خدماتی در مراسم اربعین امسال، از راهاندازی ۸ درمانگاه و ۲ مرکز طب سنتی در مسیر نجف تا کربلای معلی خبر داد.
توفیق خدمترسانی به زائران با ۲۵۰ نیروی جهادی
موسی رنجبری گفت: امسال توفیق داشتیم که بیش از ۲۵۰ نفر از نیروهای جهادی شامل پزشکان، پیراپزشکان، نیروهای خدماتی، بهداشتی و انتظامی را برای خدمترسانی به زائران اربعین اعزام کنیم. این عزیزان در قالب ۸ درمانگاه سیار و ۲ مرکز تخصصی طب سنتی در نقاط مختلف مسیر پیادهروی از نجف تا کربلا مستقر شدند.
از درمان درد مفاصل تا مقابله با عفونتهای گوارشی
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان با اشاره به تنوع خدمات ارائهشده در این مراکز درمانی افزود: بیماریهایی همچون درد مفاصل، عفونتهای گوارشی، ضعف سیستم ایمنی، دلدرد، عرقسوز و دیگر ناراحتیهای رایج میان زائران، بهصورت تخصصی در این مراکز تحت درمان قرار گرفتند. همچنین خدمات مشاوره طب سنتی و ماساژ درمانی نیز برای کاهش خستگیهای جسمی زائران ارائه شد.
حضور تیم ۵۰ نفره از کادر بهداشتی در قالب اردوی پیادهروی
وی ادامه داد: یک اتوبوس متشکل از ۵۰ نفر از کادر بهداشتی استان نیز در قالب اردوی پیادهروی به جمع خادمان زائران اضافه شدند و خدمات آموزشی و نظارتی بهداشتی را نیز در طول مسیر ارائه دادند.
اربعین، فرصت تجلی همدلی و خدمت مؤمنانه
رنجبری با بیان اینکه اربعین یک ظرفیت بینظیر برای تجلی روحیه جهادی و مؤمنانه کادر درمان است، تصریح کرد: حضور پرشور جامعه پزشکی در این مراسم عظیم، علاوه بر رفع نیازهای درمانی زائران، تجلیگاه روحیه ایثار، همدلی و خدمت خالصانه به ساحت سیدالشهدا (ع) است.
