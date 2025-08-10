اتصال روستای «گشی» به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از درخواست‌های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب در روستای گشی، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات رفع شد.

وی ادامه داد: سایت گشی توسط شرکت ارتباطات سیار ایجاد شده است و هزینه اجرای این سایت از محل طرح خدمات اجباری روستایی (USO) تأمین شده است.

سملیان اظهار کرد: گشی، روستایی از توابع شهرستان دیر با ۳۶ خانوار و جمعیت ۱۵۱ نفر است که با ایجاد سایت همراه، این روستا به تکنولوژی 4G مجهز شد.

مدیرکل ارتباطات استان بوشهر هدف این اداره کل را رفع مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات نقاط محروم و به‌روزرسانی اطلاعات روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اعلام کرد.

وی بیان کرد: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، می‌تواند سبب توانمندسازی و تأثیرگذاری آگاهانه این قشر از جامعه، در توسعه پایدار روستایی و روند توسعه کشور شود ICT .در روستا منجر به توانمندسازی در ابعاد گوناگونی مانند آموزش، بهداشت، بازاریابی و داد و ستد، درآمد، گردشگری، بهره وری و غیره می‌شود.