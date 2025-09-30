  1. استانها
  2. بوشهر
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

روستای «بنه احمد» دیلم به شبکه ملی اطلاعات متصل شد

بوشهر- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر از اتصال روستای «بنه احمد» شهرستان دیلم به شبکه ملی اطلاعات خبر داد.

علی سملیان به خبرنگار مهر گفت: پس از درخواست های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب در روستای بنه احمد، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات رفع شد.

وی ادامه داد: سایت بنه احمد توسط شرکت ارتباطات سیار با تکنولوژی نسل ۲ و ۴ ایجاد شده است و هزینه اجرای این سایت هفت میلیارد تومان و از محل طرح خدمات اجباری روستایی (USO) تأمین شده است.

سملیان اظهار کرد: بنه احمد، روستایی از توابع شهرستان دیلم با ۲۳ خانوار و جمعیت ۷۹ نفر است که با ایجاد سایت همراه، مردم این روستا از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.

