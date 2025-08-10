  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۴

۵۰ میلیارد ریال برای آب کشاورزی شهرستان سمنان اختصاص می‌یابد

سمنان- فرماندار سمنان گفت: در خصوص خط انتقال آب کشاورزی از بالادست برای باغات شهر سمنان، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص خواهد شد.

مهدی صمیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بحران کم آبی در سمنان و درخواست کشاورزان برای تأمین آب مورد نیازشان بیان کرد: جلسه تصمیم گیری و تعیین تکلیف موارد و مباحث مرتبط با آبرسانی به زمین‌های کشاورزی شهرستان سمنان در فرمانداری سمنان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در این نشست مشکلات و مسائل مطروحه از سوی کشاورزان و همچنین وضعیت منابع آبی کنونی شهرستان سنجیده شد، افزود: در این نشست مقرر شد تا از افزایش خودسرانه آب بهای کشاورزی خودداری شود.

فرماندار سمنان همچنین ادامه داد: در این نشست مقرر شد نرخ گذاری به صورت تدریجی انجام و اولویت با مالکان زمین و باغ‌های منطقه باشد و همچنین فروش آب به غیر ممنوع است.

صمیمیان درباره تأمین آب مورد نیاز کشاورزان شهرستان سمنان توضیح داد: در خصوص خط انتقال آب کشاورزی از بالادست برای باغات شهر سمنان، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران، نوسازی و ارزش افزوده تخصیص یابد.

وی به برق نیز به عنوان یکی دیگر از مسائل و مشکلات مطروحه توسط کشاورزان در سمنان اشاره کرد و افزود: در خصوص تأمین برق چاه‌های کشاورزی نیز تمهیدات لازم برای راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی توسط توزیع برق و جهاد کشاورزی اندیشیده شود.

