مهدی صمیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بحران کم آبی در سمنان و درخواست کشاورزان برای تأمین آب مورد نیازشان بیان کرد: جلسه تصمیم گیری و تعیین تکلیف موارد و مباحث مرتبط با آبرسانی به زمین‌های کشاورزی شهرستان سمنان در فرمانداری سمنان تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در این نشست مشکلات و مسائل مطروحه از سوی کشاورزان و همچنین وضعیت منابع آبی کنونی شهرستان سنجیده شد، افزود: در این نشست مقرر شد تا از افزایش خودسرانه آب بهای کشاورزی خودداری شود.

فرماندار سمنان همچنین ادامه داد: در این نشست مقرر شد نرخ گذاری به صورت تدریجی انجام و اولویت با مالکان زمین و باغ‌های منطقه باشد و همچنین فروش آب به غیر ممنوع است.

صمیمیان درباره تأمین آب مورد نیاز کشاورزان شهرستان سمنان توضیح داد: در خصوص خط انتقال آب کشاورزی از بالادست برای باغات شهر سمنان، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران، نوسازی و ارزش افزوده تخصیص یابد.

وی به برق نیز به عنوان یکی دیگر از مسائل و مشکلات مطروحه توسط کشاورزان در سمنان اشاره کرد و افزود: در خصوص تأمین برق چاه‌های کشاورزی نیز تمهیدات لازم برای راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی توسط توزیع برق و جهاد کشاورزی اندیشیده شود.