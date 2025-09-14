به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل بخش کشاورزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از معیشت مردم منطقه از راه کشاورزی تأمین می‌شود، گفت: مبلغ آب مصرفی کشاورزان بالاست و موارد مرتبط با این موضوع در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از کشاورزان افزود: مطالبه‌گری برای احقاق حقوق کشاورزان در اولویت برنامه‌های ماست و حمایت از این قشر زحمتکش ضرورت دارد.

فرماندار سمنان با اشاره به مشکلات زیرساختی در بخش کشاورزی اظهار داشت: بسیاری از کوچه‌باغ‌های شهرستان نیازمند بررسی فوری هستند و موضوع روشنایی آنها باید به شکل جدی پیگیری و رفع شود.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: تأمین برق چاه‌های کشاورزی از طریق انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای مهم و پایدار است که در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: استفاده از انرژی‌های نو نه تنها هزینه‌های کشاورزان را کاهش می‌دهد، بلکه به توسعه پایدار بخش کشاورزی نیز کمک می‌کند.

فرماندار سمنان همچنین بر لزوم پیگیری همه‌جانبه مسائل کشاورزان تأکید و خاطرنشان کرد: مسائلی مانند هزینه‌های آب، زیرساخت‌های کوچه‌باغ‌ها و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار دارد.

صمیمیان با بیان اینکه جلسات مستمری برای پیگیری این موارد برگزار خواهد شد، افزود: همکاری همه دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات کشاورزان ضروری است.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی ویژه برای پیگیری عملیاتی موارد مطرح‌شده و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت تشکیل شود.