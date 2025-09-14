  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

پیگیری مطالبات کشاورزان سمنان و توسعه انرژی‌های نو در اولویت است

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر نقش محوری کشاورزی در معیشت مردم، بر لزوم پیگیری مطالبات، رفع مشکلات کوچه‌باغ‌ها و استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل بخش کشاورزی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از معیشت مردم منطقه از راه کشاورزی تأمین می‌شود، گفت: مبلغ آب مصرفی کشاورزان بالاست و موارد مرتبط با این موضوع در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از کشاورزان افزود: مطالبه‌گری برای احقاق حقوق کشاورزان در اولویت برنامه‌های ماست و حمایت از این قشر زحمتکش ضرورت دارد.

فرماندار سمنان با اشاره به مشکلات زیرساختی در بخش کشاورزی اظهار داشت: بسیاری از کوچه‌باغ‌های شهرستان نیازمند بررسی فوری هستند و موضوع روشنایی آنها باید به شکل جدی پیگیری و رفع شود.

صمیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: تأمین برق چاه‌های کشاورزی از طریق انرژی خورشیدی یکی از راهکارهای مهم و پایدار است که در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت دنبال شود.

وی تصریح کرد: استفاده از انرژی‌های نو نه تنها هزینه‌های کشاورزان را کاهش می‌دهد، بلکه به توسعه پایدار بخش کشاورزی نیز کمک می‌کند.

فرماندار سمنان همچنین بر لزوم پیگیری همه‌جانبه مسائل کشاورزان تأکید و خاطرنشان کرد: مسائلی مانند هزینه‌های آب، زیرساخت‌های کوچه‌باغ‌ها و بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در اولویت کاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار دارد.

صمیمیان با بیان اینکه جلسات مستمری برای پیگیری این موارد برگزار خواهد شد، افزود: همکاری همه دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات کشاورزان ضروری است.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی ویژه برای پیگیری عملیاتی موارد مطرح‌شده و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت تشکیل شود.

