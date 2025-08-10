ساماندهی ۱۱۹۰ کوهنورد در کهگیلویه و بویراحمد

زریر حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هزار و ۱۹۰ کوهنورد ساماندهی شده در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد ۴۶۸ نفر زن و ۷۲۲ نفر مرد هستند که همه آنها از بیمه کوهنوردی بهره مند هستند.

فعالیت ۳۸ باشگاه کوهنوردی دارای مجوز در استان

وی از وجود ۳۸ باشگاه کوهنوردی دارای مجوز در این استان خبر داد و تصریح کرد: در همه شهرستان‌ها به جز مارگون هیئت کوهنوردی فعال است.

رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این هیئت به مدت دو سال هیچ گونه فعالیتی نداشت، تاکید کرد: در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نیز این هیئت به صورت سرپرست اداره می‌شد و فعالیت و عملکردی نداشت.

ارتقا جایگاه هیئت کوهنوردی استان از ۳۳ به ۶ کشور

وی با اشاره به اینکه از اسفند سال ۱۴۰۰ با رأی اعضا به عنوان رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدم، بیان کرد: در آن زمان جایگاه هیئت کوهنوردی استان در ردیف ۳۳ قرار داشت که با اقدامات انجام شده رتبه ۶ در برخی شاخص‌های دیگر مانند آموزش، همگانی و روابط عمومی نیز رتبه یکم را داریم.

حسین زاده با بیان اینکه در بخش امداد و نجات کوهستان و محیط زیست این استان رتبه ۲ بیمه شده ورزشی بعد از استان ایلام را دارد، ابراز کرد: در واقع بیشترین عملکرد و مانور هیئت کوهنوردی استان در بخش آموزش کوهنوردان است.

وی رشته کوهنوردی را از پر چالش ترین ورزش‌ها نام برد و گفت: شرایط این رشته ورزشی باعث شده با سایر رشته‌ها متفاوت باشد زیرا در صورت وقوع هر گونه حادثه شاید ساعت‌ها طول بکشد تا بتوانند امداد رسانی انجام شود.

آموزش کوهنوردان اقدامی برای جلوگیری از حوادث

رئیس هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه تحول عظیمی در آموزش کوهنوردان در این استان ایجاد شده است، اظهار کرد: در صورتیکه آموزش بیشتر شود خسارت به محیط زیست و حتی وقوع حوادث در این رشته کمتر خواهد شد.

وی یکی دیگر از اقدامات هیئت کوهنوردی استان را علمی کردن این رشته ورزشی بیان کرد و افزود: در این چند سال سعی شده کوهنوردی از حالت سنتی به علمی تغییر پیدا کند، زیرا مردم استان با توجه به شرایط اقلیمی با رشته ورزشی آشنایی دیرینه داشتند.

حسین زاده یکی از اقدامات علمی کردن این رشته ورزشی را اعزام مربیان کوهنوردی به ادارات و دستگاه‌های اجرایی برای آموزش نام برد و تصریح کرد: در سال گذشته نیز با همین هدف می‌توان به مربی گری کوهپیمایی درجه ۳، مربی گری نقشه خوانی درجه ۳، آزمون ورودی نقشه خوانی درجه ۳، آموزش کوهپیمایی درجه ۳، آزمون دره نوردی درجه ۳، آزمون ورودی دو کوهستان اشاره کرد.

پرورش ۳۶ مربی کوهنوردی در رشته‌های مختلف

وی نتایج این آموزش‌ها را منتج به پرورش ۱۷ مربی کوهپیمایی، ۲ مربی دره نوردی، ۳ مربی نقشه خوانی و کار با قطب نما، ۱۴ داور طراح دوی کوهستان تحویل جامعه کوهنوردی استان بدهیم.

رئیس هیئت کوهنوردی استان اضافه کرد: در سال‌های گذشته برای برگزاری دوره‌های آموزشی به اجبار باید از سایر استان‌ها مربی دعوت می‌کردیم اما با این اقدام حتی می‌توانیم نیازهای سایر استان‌ها را تأمین کنیم.