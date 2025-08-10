وزیر بهداشت درباره روند نزولی «جمعیت» کشور هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدرضا ظفرقندی، روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در سالن اجتماعات وزارت بهداشت برگزار شد.
وزیر بهداشت، در ابتدا با اشاره به جایگاه رسانه در پیشبرد اهداف نظام سلامت کشور، بر اهمیت کار خبرنگاران در حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: حوزه سلامت علاوه بر خبررسانی نیاز به همکاری برای ارتقای سطح سواد سلامت دارد.
ظفرقندی افزود: هیچ وزارتخانهای مثل وزارت بهداشت با مردم در ارتباط نیست و نیاز داریم با همکاری رسانهها، کار بهتری برای مردم انجام دهیم.
رسانهها دستگیر وزارت بهداشت باشند
وی گفت: استمداد ما از حوزه رسانه این است که دستگیر وزارت بهداشت باشد تا سلامت مردم بهبود یابد.
وزیر بهداشت اظهار داشت: بسیاری از بیماریها، با اطلاعات عمومی، میتواند زودتر تشخیص داده شود تا درمان سریعتر انجام شود.
ظفرقندی ادامه داد: ورود به موضوع خودمراقبتی و ارتقای سواد سلامت مردم، نیازمند همکاری رسانهها است. ایران، سال های سال است که با سخت ترین تحریم ها مواجه بوده، اما با ایمان و تعهد توانسته ایم سد تحریم ها را بشکنیم.
وی افزود: سلامت، زبان مشترک کشورها است و ما دست دوستی در حوزه سلامت را به سوی همه کشورها دراز می کنیم. نظام سلامت ایران، امروز بی هیچ محدودیتی صدای خبرنگاران را می شوند.
کمتحرکی یکی از آفات جدی امروز جامعه است
ظفرقندی با اشاره به افزایش کمتحرکی در ایران گفت: کمتحرکی یکی از آفات جدی امروز جامعه است که هم کودکان و هم بزرگسالان را تهدید میکند. بر اساس آمار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کودکان کشور دچار کمتحرکی هستند و بسیاری از مشکلات جسمی از همین سنین پایین آغاز میشود. در بزرگسالان نیز عدم توجه به ورزش همگانی و کمتحرکی میتواند منجر به بروز مشکلات جدی عروقی شود.
وی ادامه داد: افراد باید هم سواد سلامت و هم فضاهای مناسب برای فعالیت بدنی در اختیار داشته باشند، فعالیت بدنی میتواند موجب تقویت جسم و روح شود. بسیاری از مشکلاتی که در بیماری افسردگی مشاهده میکنیم، ناشی از نپرداختن به فعالیتهای جسمانی است. در این زمینه، جلسهای مشترک با وزارت ورزش داشتیم و امیدواریم بتوانیم در حوزه دانشجویی و ورزش همگانی، میزان مشارکت مردم در فعالیتهای بدنی را افزایش دهیم.
وی افزود: اقدامات مهم که در حوزه سلامت انجام شده در بحران ها و جنگ ۱۲ روزه بود که یک کار فوری و حیاتی برای مردم اتفاق افتاد و جامعه پزشکی و وزارت بهداشت در حد مدیریت فعالیت کرد و همکاران اورژانس و هلال احمر به طور ویژه فعالیت خود را ادامه دادند.
رسیدگی به ۵۷۰۰ مجروح در جنگ اخیر
ظفرقندی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه به ۵۷۰۰ مجروح رسیدگی شد و با تجهیزات و امکانات در جنگ ۱۲ روزه از این بحران عبور کردیم و ما با کمبود دارو دچار نشدیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث دوم اهمیت آلودگی هوا و تاثیر آن را برای دولت مطرح کردیم و سالی ۵۰ هزار مرگ و میر به علت آلودگی هوا داریم که این مشکلات به حوزه سلامت تحمیل شده و باید به فکر باشیم و عارضه های آن را دنبال کنیم.
ظفرقندی ادامه داد: ۷۰۰ هزار کودک در جهان به دلیل آلودگی ناشی از هوا فوت میکنند و این مسئله مهم است و در کشور ما ۳۰۰ روز آفتاب وجود دارد و باید به سمت انرژی پاک برویم و از انرژی فسیلی فاصله بگیریم و یکی از بحث های مستمر دولت و وزارت نیرو رسیدن به پنل های خورشیدی است.
به گفته وی؛ در شانگهای اتومبیل های پاک و برقی است و آلودگی هوا نبود و کار دوم ما رسیدگی به آلودگی هوا است.
وی با توجه به بحث جوانی جمعیت ادامه داد: بحث جمعیت خلا بزرگ جمعیت برای آینده کشور است و شیب نزولی دارد و جمعیت نوزادان در سال ۱۴۰۳ زیر یک میلیون در سال آمده است و برنامه های بسیاری برای سال ۱۴۰۴ داریم.
چرا اسناد ملی سلامت منتشر نمیشود؟
ظفرقندی در پاسخ به این پرسش که چرا اسناد ملی سلامت منتشر نمیشود؟، گفت: اینکه چه مقدار منابع به حوزه سلامت تخصیص داده میشود و چقدر وارد این حوزه میشود، متفاوت است. بودجه حوزه سلامت در ردیف بودجه ۸۶ درصد رشد داشته و حدود ۸۱۰ تا ۸۲۰ همت برآورد شده است.
وی ادامه داد: اگر مواردی که در بودجه پیشبینی شده محقق شود، با سازمان برنامه و بودجه پیگیری میکنیم تا بودجهها تحقق یافته و تعمیم یابد. در آینده نیز باید با حوزه اقتصادی برای انتشار آن هماهنگ شود. اسناد را نیز سازمان برنامه، بههمراه تمام برنامههای بودجهای، منتشر کرده است. در جلسه آخر دولت، بحث هشتاد همت را پیگیری کردیم تا محقق شود و هر زمان که نهایی شد، اسناد قابل ارائه خواهد بود.
نمیتوان گفت کمبود دارویی وجود ندارد
وی خاطرنشان کرد: دارو و تجهیزات باید فراهم باشد و کمبود نداشته باشیم و راهبرد وزارت بهداشت با توجه به شرایط کشور این است و تا الان کمبود دارویی ۱۷۰ قلم دارو بود و در حال حاظر به حدود ۹۰ قلم رسیده است و نمیتوان گفت کمبود دارویی وجود ندارد و شرکت ها با مشکلات دارویی مواجه نشوند و شیب به این گونه است که کمبود دارو رو به حل شدن است و همه تلاش ما این است تا در حوزه غذا و دارو نیازهای درمانی را کاهش دهیم و این اتفاق هایی است که باید پیش بینی کنیم و با پیش بینی های ما در جنگ ۱۲ روزه با کمبود دارو مواجه نشدیم.
ظفرقندی ادامه داد: اگر سرُم کافی را پیش بینی نکرده بودیم و از سایر کشور ها سرُم وارد نکرده بودیم در جنگ ۱۲ روزه با کمبود سرم مواجه میشدیم.
وی افزود: یکی از قانون های اصلی دسترسی عادلانه به امکانات است و پیش بینی شده نظامی عدالت محور سازمان دهی شود و قبل از شروع سال صدها ساعت جلسات سازماندهی داشتیم وبه نتایجی رسیدیم.
به گفته ظفرقندی؛ باید با اطمینان از تأمین منابع در جهت اجرای نظام پزشکی خانواده و ارجاع فعالیت کنیم.
واکنش وزیر بهداشت به افزایش هزینههای درمان
وزیر بهداشت در رابطه با افزایش پرداختی از جیب مردم، اظهار داشت: در بحث افزایش پرداخت از جیب مردم، طبیعتاً باید به قانون برنامه که حدوداً ۳۰ تا ۳۵ درصد است، رجوع شود و رسیدن به این هدف دو راهکار دارد. یکی از این راهها ارجاع به نظام پزشکی خانواده است و اگر این ارجاع انجام نشود، این پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا نمیکند.
وی گفت: دومین مرحله این است که بودجه بیمهها بهموقع و به مقدار کافی باید پرداخت شود. بیمه سلامت ما یک مطالبه بالا نزدیک به ۳۰ همت از دولت دارد که اگر پرداخت نشود، این پرداختیها از جیب مردم انجام خواهد شد. ۹۷ همت به داروخانهها و پرسنل بدهکاری داشتهایم که سعی شده این بدهکاری را کاهش دهیم. این دو مورد اگر بهدرستی انجام شود، پرداختی کاهش پیدا خواهد کرد.
وزیر بهداشت ادامه داد: در مورد داروهای سرطانی باید گفت که یک دسته دارو وجود دارد که بیمه آن را بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پوشش میدهد. یک دسته دیگر، داروهای هایتک است که بسیاری از این داروها در لیست بیمه قرار نگرفته و بیمه نمیتواند پوشش دهد. کمیسیونی برای ارزیابی این داروها وجود دارد و در دنیا داروهایی با هزینههای بسیار بالا تولید میشود که در داخل کشور ارزیابی و اثر بخشی آنها مقایسه میشود واگر مقرونبهصرفه باشد، در بیمه پوشش داده میشود و اگر مقرونبهصرفه نباشد، بیمه آن را پوشش نخواهد داد.
اتباع قانونی در بیمارستانها پذیرش میشوند
وی ادامه داد: درباره اتباع کشور افغانستان و بیماران افغانستان کسانی که دارای شناسامه و مدارک هستند؛ در همه بیمارستان ها پذیرش میشوند و خدمات انجام میشود و کسانی که مدارک ندارند طبیعی است مشمول بیمه نمی شوند و باید به دریافت مدارک اقدام کنند.
وزیر بهداشت در رابطه با ارتقای دیپلماسی سلامت اذعان کرد: از قبلِ جنگ اگر برنامههای وزارت بهداشت را مرور کنید، یکی از این برنامهها گسترش دیپلماسی سلامت بوده است؛ یعنی بتوانیم روابط بهداشتی خود را با کشورها توسعه دهیم. امروزه بیماریهای مختلف، بهخصوص بیماریهای واگیر، مرز نمیشناسند و اگر بتوانیم روابط خوبی با کشورها برقرار کنیم، ارتقای علمی خوبی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه درمانی، پیشرفت علم و پیشگیری از بیماریها، چارهای جز گسترش روابط با کشورها نداریم و امروزه نیز در تلاشیم تا این ارتباط را قویتر کنیم.
ساماندهی نظام پرداختها
ظفرقندی، ، اظهار کرد: حدود ۱۷۰ هزار نفر در حوزه بهداشت فعالیت میکنند و برای بهبود وضعیت معیشتی آنها، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد از همین ماه (مرداد ۱۴۰۴) اجرا میشود. این طرح افزایش حقوق قابلتوجهی را بهدنبال دارد که بر اساس عملکرد، از ۱۰ میلیون تومان آغاز شده و ادامه خواهد یافت.
وی افزود: ترمیم حقوق از طریق تخصیص درآمد اختصاصی، بدون نیاز به مصوبه جدید، امکانپذیر است. برای این منظور، بودجهای حدود ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) موردنیاز است که از محل فروش سهام به دانشگاههای علوم پزشکی تأمین خواهد شد. اولویت اصلی، پرداخت حقوق پرسنل است، هرچند پرداختها با تأخیری حدود ۶ تا ۷ ماه مواجه بوده است. هدف، ساماندهی نظام پرداختها و رسیدن به سطح مطلوبی در تأمین حقوق کارکنان است.
آمادگی برای شرایط جنگ
وزیر بهداشت اظهار کرد: مواجهه با جنگ، کاری علمی و تحلیلی است که بدون این دو، نمیتوان آن را مدیریت کرد. برای آمادگی، باید دستورالعملهای لازم تدوین و ابلاغ شود. نیروها باید برای انجام وظایف و جابهجایی در شرایط بحرانی آماده باشند. در جنگ اخیر، کمبود پرستار در بیمارستانهای سوختگی وجود داشت که با تأمین نیرو از سایر مناطق جبران شد. لازم است تدابیر لازم ابلاغ و مانورهایی برگزار شود تا در زمان بحران بهکار گرفته شوند. همچنین، برای تأمین دارو و خون پیشبینیهای لازم انجام شده و ۱۵۰۰ واحد خون آمادهسازی شده است.
وی افزود: در حال حاضر نیز آمادگیها بهصورت مستمر بررسی میشود. در زمان جنگ، جلساتی در وزارتخانه برگزار و با رئیسجمهور شرایط مرور میشد. اکنون نیز برای هرگونه بحران احتمالی، آمادگی کامل وجود دارد.
همکاری دارویی ایران و روسیه
ظفرقندی، اظهار کرد: در حوزه همکاری وزارت بهداشت ایران با روسیه، دو یا سه جلسه مشترک با معاون درمان وزارت بهداشت روسیه برگزار شده و تفاهمنامههایی امضا شده است. این تفاهمنامهها شامل همکاری در بخشهای دارویی و بهداشتی است.
وی افزود: هدف، شناسایی نیازهای دارویی هر دو کشور ایران و روسیه است. در این راستا، ایران نیازهای دارویی خود را در سامانه تیتک ثبت میکند و روسیه نیز اطلاعات خود را در سامانه مشترکی قرار میدهد تا تبادل دارویی بین دو طرف انجام شود.
ظفرقندی درباره وضعیت نقدینگی دارو و کمبود آن توضیح داد: کمبود نقدینگی در حوزه دارو یکی از چالشهای اصلی است. برای رفع این مشکل، اقداماتی انجام شده است: نخست، واقعیسازی قیمت داروها با توجه به توان بیمهها و امکانات موجود. بهعنوان مثال، در سال گذشته، قیمت برخی آمپولها که تنها دو هزار تومان بود، واقعی شد تا کارخانههای دارویی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. دوم، الزام بیمهها به تسویه بدهیهایشان با شرکتهای دارویی، که با این اقدام حدود ۵۵ درصد از عقبماندگی پرداخت داروخانهها به شرکتها جبران شد. سوم، تأمین منابع مالی از صندوق پیشرفت، که از طریق قراردادهایی تخصیص مییابد تا از کمبود دارو جلوگیری شود.
هر تخت بیمارستانی؛ ۱۰ میلیارد هزینه
به گفته وی؛ کمبود تخت بیمارستان و همکاران در حوزه های مختاباد واقعیتی است که مواجه ایم و ۶ هزار تخت را به کاروان سلامت اضافه کنیم و هر تخت ۱۰ میلیارد هزینه دارد.
ظفرقندی ادامه داد: برای نیروی انسانی در ماه جاری فراخانی داده میشود و ۲۷ هزار نفر جذب شوند و این کفایت نمیکند و نیاز ما بیشتر از این ها است، با همت کادر سلامت و ویشرفت های ایجاد شده در تمام مراکز استانی تمام نیاز ها قابل انجام است و به صورت یک در هزار هم وجود ندارد و الان با تمهیدات و پیشرفت های علمی در استان ها این اتفاق رایج نیست.
۵۰۰ هزار خدمت در اربعین ۱۴۰۴
به گفته وی؛ در اربعین ما در تمام مناطق داخل و مرز خارج تیم های سلامت مستقر هستند و رسیدگی میکنند و آمار بالای خدمتی است و ۵۰۰ هزار خدمت ارائه شده است و بیش از ۵۰ هزار مصدوم هم تحت درمان قرار گرفتند.
ظفرقندی در رابطه با ناترازی و قطعی برق اظهار داشت: ناترازی انرژی برای حوزه سلامت چیزی است که در بیمارستانهای ما اتفاق میافتد و ما باید با وسایل یدکی و ژنراتور جبران کنیم.
وی ادامه داد: ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید ژنراتور به بیمارستانها کمک کردیم تا قطعی برق جبران شود.
